Experiências exitosas em enfermagem no DF são premiadas

Trabalhos inovadores de profissionais de enfermagem das sete regiões de saúde do DF foram destacados nesta quarta-feira (25). A homenagem simbólica ocorreu durante o eventoEnfermagem: uma voz para liderar, realizado na sede da Secretaria de Saúde (SES).

Na região Sudoeste, o trabalho destaque foi oAlbergue Areal (Saiafa); na Oeste, a experiência escolhida foiMatriciamento dos Enfermeiros da Atenção Primária da Região Oeste; na Sul,Quartas transexuais, que destacou a atuação da equipe de saúde prisional no atendimento a pessoas LGBTQIA+, foi o premiado.

Diretora de Enfermagem da SES, Maria Leonor Gois exaltou os trabalhos dos profissionais | Foto: Tony Winston/Agência Saúde-DF

Por sua vez, na região Centro-Sul, destaque paraConfecção e implantação do POP da sala de vacina com oferta de capacitação dos profissionais das salas de vacinas das unidades básicas; na Leste, o relato de experiência intituladoCasa de Parto de São Sebastião – um serviço que funciona exclusivamente com profissionais da enfermagemfoi o trabalho selecionado.

A experiência escolhida na Central foiEstratégias da psicologia positiva na implantação da segurança do paciente e a valorização profissionale, por fim, na Norte, contemplou-se o relato de experiência batizado deA elaboração de uma cartilha como estratégia de educação em cuidados paliativos na atenção primária à saúde.

Todas as iniciativas mencionadas no evento contribuem para serviços cada vez mais qualificados na assistência, como reitera a diretora de Enfermagem da SES, Maria Leonor Gois. “Os trabalhos são inovadores. São experiências que fizeram a diferença nos números, no atendimento, no serviço como um todo. Temos equipes inovando mesmo dentro de uma política pública já estabelecida”, exaltou a diretora.

Palestra e mesa-redonda

O evento, organizado pela Diretoria de Enfermagem (Dienf), também promoveu palestra e mesa-redonda sobre a importância de se investir em enfermagem e as concepções do profissional da área sobre práticas avançadas, respectivamente.

A diretora Leonor Gois conta que a intenção foi levar conhecimento ao servidor. “A mesa teve o objetivo de trazer informações e causar um rebuliço nos profissionais, incitando-os a estudar o que é prática avançada e comparar com a forma que ele atua hoje, fazendo eles pensarem em como é possível avançar”, afirmou.

A palestra foi ministrada pelo doutorando em saúde coletiva Ricardo Aguiar. Já a mesa-redonda contou com o gerente de Enfermagem da Superintendência Regional de Saúde Centro-Sul, Luiz Henrique Orives; a professora da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) Luciana de Moura; e com a enfermeira do Ministério da Saúde Gilmara Lúcia dos Santos, membro da Comissão de Práticas Avançadas em Enfermagem (CPAE).

Pela manhã, o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, esteve presente à solenidade e disse aos profissionais que aguarda as sugestões deles para aperfeiçoar a enfermagem do Distrito Federal. Pafiadache garantiu também que irá trabalhar em prol da segurança do profissional nesta área nas unidades de saúde.

As ações desta quarta (25), coordenadas pela Dienf, contemplaram, além de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Atualmente, a saúde conta com 13.803 servidores, sendo 3.984 enfermeiros e 9.819 técnicos e auxiliares.

*Com informações da Secretaria de Saúde