Rede pública de Saúde do DF é premiada

Nesta quarta-feira (25), o Hospital Materno Infantil de Brasília Dr. Antônio Lisboa (Hmib) foi homenageado com o Prêmio Dr. Pinnotti – Hospital Amigo da Mulher, concedido anualmente pela Câmara dos Deputados a entidades governamentais e não governamentais que se destacam na promoção do acesso e da qualificação dos serviços de saúde da mulher. A cerimônia de premiação ocorreu no Salão Nobre do Congresso Nacional.

Indicação do Hmib ao prêmio foi do deputado federal Luis Miranda: “Conheço os serviços por experiência própria”, diz ele | Foto: Tony Winston/Agência Saúde DF

“Para o Hmib é uma grande honra essa homenagem. Somos referência na saúde da mulher, atuamos na área de gestação de alto risco, reprodução assistida e outros serviços”, ressaltou a a diretora-geral do Hmib, Marina da Silveira. Ela ainda frisou a excelência da atuação dos servidores da Secretaria de Saúde, “que tem o reconhecimento da população e da Câmara dos Deputados”, agradeceu.

“Esse prêmio é para os servidores de todo o hospital que se dedicam diariamente em oferecer o melhor atendimento aos pacientes” Andréia Araújo, diretora de Atenção à Saúde do Hmib

A indicação do Hmib ao prêmio foi do deputado federal Luis Miranda. Ele destacou que conhece de perto os serviços prestados no Hmib. “Precisamos valorizar nossas instituições de saúde. Depois da pandemia vimos o quanto deve ser priorizada. Por isso, destinar recursos e investimentos para a área é tão importante. Meu filho nasceu no Hmib, e conheço os serviços por experiência própria”, afirmou.

O Hospital Materno Infantil de Brasília é referência no atendimento da mulher e da criança. Possui atendimento de ponta nas áreas de ginecologia e obstetrícia de emergência, medicina fetal, reprodução humana assistida, gestação de alto risco, uroginecologia, psiquiatria perinatal, unidade de prevenção e assistência às vítimas de violência; cuidados paliativos perinatal; e endoscopia ginecológica.

Além disso, é um hospital-escola. Oferece residência especializada na área de saúde da mulher, por meio das especializações de ginecologia obstetrícia, medicina fetal e gestação de alto risco; endoscopia ginecológica, e reprodução humana. “Esse prêmio é para os servidores de todo o hospital que se dedicam diariamente em oferecer o melhor atendimento aos pacientes”, elogiou a diretora de Atenção à Saúde do Hmib, Andréia Araújo.

Além do Hmib, foram contemplados na edição deste ano do prêmio a Associação Ilumina (SP), o Centro de Referência da Saúde da Mulher (RO), o Hospital de Amor – Instituto de Prevenção Arapiraca (AL) e Maternidade Mariana Bulhões de Nova Iguaçu (RJ).

Presente no evento, a médica mastologista Mariannne Pinnotti, filha do profissional que dá nome ao prêmio, disse que a premiação “é a maior homenagem póstuma que meu pai recebe”. José Aristodemo Pinnotti era médico ginecologista, professor universitário e político. Foi deputado federal por três mandatos e dedicou esforços a melhorar o acesso à saúde pública e o atendimento à população, em especial a feminina. Morreu em 2009, aos 74 anos.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF