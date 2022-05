Vagas para ganhar R$ 6 mil continuam abertas nas agências do trabalhador

Continuam abertas nas agências do trabalhador oportunidades para coordenador de restaurante, diretor de marketing, diretor de suprimentos, gerente de desenvolvimento de sistemas e gerente de projetos e serviços de manutenção, todas para trabalhar em Águas Claras com salários de R$ 6.000, mais benefícios.

Para se candidatar a uma das chances é necessário ter curso superior completo, de acordo com a função, nas áreas de administração, tecnologia da informação e arquitetura. Também é preciso comprovar experiência.

Para nível fundamental continuam abertas 20 oportunidades para açougueiro, sendo 10 para trabalhar em Planaltina e 10 para Sobradinho. Em ambas, o salário oferecido é de R$ 1.700 mais benefícios. Não há necessidade de comprovar experiência.

Para nível superior ainda estão disponíveis vagas de fisioterapeuta, pedagogo e administrador. O fisioterapeuta irá trabalhar no Jardim Botânico, com salário de R$ 1.370 mais benefícios, sem necessidade de comprovar experiência. A vaga de pedagogo é para trabalhar em Sobradinho, com remuneração de R$ 1.500 mais benefícios; e a de administrador, para São Sebastião, com salário de R$ 1.550 mais benefícios. Ambas exigem experiência.

Porém, o maior número de vagas entre as 210 disponíveis nesta quinta-feira (26) se destina a pessoas com ensino médio completo. São chances para vendedor pracista, pizzaiolo, técnico de equipamento de informática, supervisor de vendas, recepcionista e motofrentista, entre outras.

As agências disponibilizam, ainda, vagas sem que não exigem comprovação de escolaridade. São 20 para ajudante de estrutura metálica, com salário de R$ 1.330 mais benefícios, sem necessidade de experiência, e uma para alinhador de pneus, para ganhar R$ 1.800 mais benefícios, essa com experiência.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , de 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] . Há, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.