Semana do MEI 2022 fica até sexta-feira (27) em Arniqueira

Começou nesta quarta-feira (25) a Semana do MEI 2022 em Arniqueira. Até sexta-feira (27), os moradores da região podem participar de seis palestras que ensinam temas relacionados a controle financeiro, marketing, plano de negócios e mais. A proposta é capacitar autônomos, microempreendedores individuais (MEIs) e moradores que desejam abrir o próprio negócio. O evento é promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Moradores da região podem participar de seis palestras | Fotos: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Para o administrador da região, Joseli Pedro, a iniciativa promove o desenvolvimento da cidade, sobretudo após o decréscimo de movimento no comércio e geração de emprego causados pela pandemia da covid-19. “A crise tornou frágil a economia mundial, por isso ações como esta são essenciais para fomentar o micro, o pequeno e também os negócios de médio porte, preparando pessoas para uma nova realidade econômica”, alega.

Jaqueline Abrantes, assessora do Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF, acrescenta que a busca por conhecimento por parte da população é ativa. “Arniqueira não estava no planejamento inicial, mas conseguimos incluir a cidade, porque é um conhecimento muito importante, que precisa ser difundido e há interesse nisso”, pontua.

Cerca de 60 pessoas se inscreveram para participar das palestras, que vão ocorrer durante a tarde na Igreja Ministério Luz e Vida – na QS 11, Área Especial N 2, Avenida Brasília/Areal –, em espaço cedido à administração. As apresentações abordam lucro e controle financeiro, marketing pessoal e digital, os pilares do empreendedorismo, como aumentar a quantidade de vendas, bem como a formulação de preços. Nesta quarta-feira, aconteceram as palestras Como tornar sua empresa lucrativa e Marketing Pessoal, quando o negócio é você.

O gestor do Programa Cidade Empreendedora do Sebrae, Everton Saúde, reforça que o ciclo de palestras ocorre em todo o Brasil

“Esta semana, que acontece em todo o Brasil, tem o objetivo de incentivar a vontade de aprender nos empreendedores e gerar mais eficácia na gestão da empresa. A gente espera que os temas reverberam na região de forma ampla”, ressalta o gestor do Programa Cidade Empreendedora do Sebrae, Everton Saúde.

Quem não perdeu a oportunidade de aprender mais sobre negócios foi a microempreendedora Mickelly Cristina Andrade, 21 anos. Proprietária de uma loja de artigos de decoração, ela acredita que as palestras podem gerar novas conexões e oportunidades. “Momentos como esse são capazes de abrir a nossa mente. Em muitos nichos, o comércio está saturado e repetitivo. É preciso inovar e as palestras podem mostrar o caminho certo e fazer com que a gente olhe para fora da caixinha”, conclui.

Para participar da iniciativa em Arniqueira, basta enviar uma mensagem por Whatsapp para (61) 99297-5132 solicitando o link de inscrição.

Confira o cronograma:



Empreendedorismo – 26/5, de 13h às 15h

Sei vender – 26/5, de 17h às 18h

Inovação para melhorar suas vendas – 27/5, de 13h às 15h

Sei formar preço – 27/5, de 17h às 18h

Participe também!

A Semana do MEI 2022 é realizada também em Ceilândia, Jardim Botânico, Lago Norte, Samambaia, Riacho Fundo, Santa Maria, Vicente Pires, São Sebastião, Recanto das Emas e Planaltina. A programação gratuita ocorre até 31 de maio. Confira a programação .