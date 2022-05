Ação educativa para motociclistas de entregas, como parte do Maio Amarelo

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) realizará, em parceria com a empresa iFood, uma grande ação educativa para os profissionais que trabalham com entregas de produtos na capital – serviço desempenhado, principalmente, por motociclistas. A atuação desses profissionais impacta diretamente o trânsito das cidades, uma vez que o volume de entregas é bastante expressivo.

Com o temaComportamento no Trânsito, esta é uma das atividades previstas no cronograma de ações para o Maio Amarelo 2022. O evento, gratuito e aberto para toda a população, ocorrerá nesta quinta-feira (26), das 9h às 17h, no estacionamento da sede do Detran – SAM Lote A Bloco B. Em formato de feira, a ação contará com estandes da Diretoria de Educação do Detran, do iFood e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

As dinâmicas nos estandes do iFood – plataforma de delivery de comida fundada no Brasil em 2011 – ocorrerão em turnos de 30 minutos cada, com 50 entregadores agendados previamente junto à plataforma. Estima-se um total de 650 entregadores impactados pela ação.

As empresas que tiverem interesse em executar um trabalho de conscientização de trânsito com seus colaboradores poderão fazer a solicitação ao Detran pelo e-mail [email protected] .

*Com informações do Detran