Para obra no Túnel de Taguatinga, Av. Central terá trecho interditado

As obras do Túnel de Taguatinga seguem em ritmo intenso e avançando, dia após dia, para que, em breve, o Governo do Distrito Federal (GDF) entregue à população a maior obra viária urbana em andamento no país. Para que o cronograma de ações seja cumprido conforme o previsto, algumas intervenções são necessárias, como a interdição de duas faixas da Avenida Central, neste sábado (28), das 7h às 16h, quando a equipe irá concretar a laje de fundo da obra.

“Estamos chegando ao fim da etapa de concretagem das lajes de teto. Nesse trecho, se faz necessária a interdição das faixas para que os caminhões betoneira possam trafegar. Pedimos desculpas pelos transtornos”, explica o engenheiro Ricardo Terenzi, subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras.

O trecho que será interditado tem 250 metros de extensão, iniciando depois do cruzamento das avenidas Central e Comercial. Concluída essa etapa, a previsão é que esse local seja novamente interditado, no dia 4 de junho, também um sábado, em horário idêntico, para continuidade dos serviços.

A ação será sinalizada e contará com apoio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) para minimizar o impacto na trafegabilidade dos veículos na região.



*Com informações da Secretaria de Obras do DF