GDF Presente conserta asfalto em balão de Ceilândia Norte

A malha asfáltica do balão na Via 1, no cruzamento da QNO 2 com a QNM 10 do Setor O, em Ceilândia Norte, foi recuperada pelo GDF Presente, programa que executa reparos em todo o Distrito Federal. O trabalho, concluído nesta segunda-feira (23), entregou um asfalto nivelado e novo aos moradores, que, agora, podem trafegar com maior conforto.

A ação que recuperou o asfalto em balão do Setor O foi realizada em parceria com a Novacap | Foto: Divulgação/GDF Presente

A via estava deteriorada pelo tempo de uso, com erosões, buracos e bocas de jacaré, que são fissuras causadas pela infiltração da água pluvial. “O asfalto estava bem envelhecido, com muitos sinais de fadiga. Isso ocorre por diversos fatores, como a chuva, passagem de veículos pesados e pelo próprio tempo. Nós retiramos o velho e colocamos o novo, para dar mais segurança à população”, explica o diretor de Obras da Administração Regional de Ceilândia, Sérgio Barbosa Pimenta.

O coordenador do Polo Oeste II do programa, Elton da Silva, responsável pelas manutenções em Ceilândia e Taguatinga, completa que a ação deve beneficiar diretamente os moradores da região. “A malha estava bem irregular, causando problemas à população. O GDF Presente atua de forma ampla em parceria com outros órgãos, para melhorar a qualidade da cidade”, completa Silva.

A ação no Setor O foi executada em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). O supervisor de obras diretas do órgão, Cleber Souza, conta que a equipe executou o trabalho em dias pontuais ao longo deste mês com o auxílio de quatro caminhões e a participação de cerca de 20 pessoas.

Segundo Souza, a via de aproximadamente 650 metros recebeu os trabalhos de recapeamento e prensagem. “Nós arrancamos o asfalto que não serve mais, recuperamos a base para que o novo material tenha melhor adesão e, então, colocamos a capa asfáltica definitiva”, completa o diretor da Novacap.

Morador da QNO 2 do Setor O, o aposentado Olímpio Ramos, 75 anos, passa com frequência pela via que foi restaurada e está feliz com o resultado da ação do GDF Presente. Segundo ele, a pista se encontrava em situação precária e até causou problemas em seu carro. “Um dia, dirigindo de madrugada, passei por um buraco e o pneu estourou. E eu estava devagar, porque por ali tinha que dirigir desviando e com cuidado. Agora, já passei por lá e posso dizer que com certeza ficou melhor”, completa.