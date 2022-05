Parceria para estimular independência financeira de vítimas de violência

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), renovou o acordo de cooperação técnica com a Caixa Econômica Federal para dar continuidade à oficina de educação financeiraO Caminho das Contas, que capacita as vítimas de violência atendidas pela pasta. O projeto auxilia os participantes a reconhecerem sua situação financeira, se planejarem e transformarem alguns hábitos individuais e familiares e compreenderem o ambiente de bancarização. Desde agosto de 2020, quando teve início a parceria, já foram realizadas cinco edições da oficina, atendendo 149 pessoas.

“A educação pode influenciar diretamente na independência e na autonomia financeira, possibilitando o afastamento da situação de vulnerabilidade social e violência” Jaime Santana, secretário de Justiça e Cidadania

A capacitação estimula a criação de relacionamento saudável com as finanças, o que favorece a conquista do bem-estar, além de fornecer estratégias para lidar com imprevistos financeiros, realizar bons investimentos e evitar o endividamento.

“Essa parceria tem sido muito exitosa e fortalece o nosso trabalho. Sem dúvida, a educação pode influenciar diretamente na independência e na autonomia financeira, possibilitando o afastamento da situação de vulnerabilidade social e violência”, ressaltou o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

A atividade é direcionada às pessoas atendidas pelo Programa Pró-Vítima e pelo Projeto Banco de Talentos, ambos da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência da Sejus. No entanto, a ação pode ser estendida aos servidores da pasta e ao público em geral que, espontaneamente, desejarem realizar a oficina. A renovação do acordo de cooperação técnica ocorreu nessa terça-feira (24).

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania