Cetam realiza curso de criação de startups em Itacoatiara

Autarquia segue diretriz do Governo do Estado, que sancionou Lei das Startups para impulsionar negócios de base tecnológica

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) dá seguimento ao programa Trilhas de Empreendedorismo Digital, que iniciou em 2021, com a realização do curso Lean Startup, no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

Nesta primeira edição do ano de 2022, a Escola de Educação Profissional Moysés Benarrós vai receber 40 alunos para três dias de imersão no processo de criação de startups. O curso começa nesta quarta-feira (25/05) e segue até sexta (27/05).

O Cetam confirma o alinhamento com o Governo do Amazonas, que sancionou a Lei das Startups para impulsionar negócios de base tecnológica no estado.

O governo estabelece uma série de regras de estímulo, como a possibilidade de criação de chamamentos públicos exclusivos para o segmento, cooperações com universidades e contratação especial para desenvolvimento de soluções tecnológicas.

A oficina de criação de startups é um curso introdutório de procedimentos para dar início a negócios inovadores.

O curso vai ser no formato hackathon, que consiste em uma maratona de três dias para a criação de projetos que transformem informações de interesse público em soluções digitais, acessíveis a todos os cidadãos.

Os alunos terão contato com conceitos de inovação e já colocam o aprendizado em prática na formatação de um negócio.

Após a etapa de Itacoatiara, o Cetam leva o Trilhas do Empreendedorismo Digital para outros três municípios: Tefé, Benjamin Constant e Tabatinga.

Iniciativa

O programa Trilhas do Empreendedorismo Digital iniciou em 2021 com a realização de duas ações, a primeira em Boa Vista do Ramos e a segunda em Iranduba, ambas com enorme sucesso.

De acordo com o diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, a iniciativa segue a orientação do governo Wilson Lima de oferecer cursos de qualificação profissional e gerar emprego e renda por meio da educação tecnológica e profissionalizante.