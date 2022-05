Programa Bombeiro Amigo do DF atende idosos carentes em sete cidades

Aos 67 anos, Elisabeth de Oliveira é uma pé de valsa de tirar o chapéu. Vai do rock de Elvis Presley ao xote do potiguar Zezo, passando pelos passos flutuantes do rei do pop, Michael Jackson, com a desenvoltura de uma criança feliz. E é assim, sentindo-se uma moleca sapeca sem limites para brincar, que ela integra, em Santa Maria, o grupo de dança do programa Bombeiro Amigo do DF, ação social que oferece a pessoas da terceira idade inúmeras atividades na área educativa, esportiva, cultural, recreativa e de convivência.

“Esse programa é tudo de bom para nós da terceira idade; às vezes estamos quietas em casa e, quando chegamos aqui, o astral muda – ganhamos vida, nosso cérebro é estimulado”, diz ela, bastante animada. “É a melhor coisa que tem em Santa Maria, aqui é a academia da felicidade”, decreta, sorriso largo no rosto.

O encontro na cidade ocorre nas manhãs de terça e quinta, no quartel da 18º GBM, mas se espalha também pelas unidades do Corpo de Bombeiros de Ceilândia, Samambaia, Gama, Guará, Brazlândia e São Sebastião. Em Brazlândia e São Sebastião, os participantes contam, inclusive, com piscinas, onde fazem hidroginástica.

“São atividades que trazem equilíbrio, vitalidade, enfim, mexem com a autoestima deles, que passam a ter um tipo de socialização que normalmente não teriam se não participassem desses encontros”, explica a chefe dos programas sociais da corporação, major Débora Gontijo.

Para participar de qualquer uma das atividades sociais do programa Bombeiro Amigo do DF, que inclui ainda aulas de artesanato, natação, hidroginástica e computação, basta comparecer a qualquer uma dessas sete unidades do CBMDF, assinar uma declaração de saúde e fazer a ficha de inscrição.

Ao todo, 121 idosas animadíssimas fazem parte do grupo de Santa Maria. O total de inscritas em todas as atividades ultrapassa 1.200. “Homem também pode participar e participa, mas 90% das participantes são mulheres, e a maioria opta pela dança”, explica a major.

É o caso da dona de casa Sandra Bispo, 54 anos, que começou como aluna de dança e hoje é voluntária no espaço. “Quando estou aqui, nem vejo o tempo passar. No dia em que não venho, parece que fica faltando alguma coisa”, confidencia.

Além do atendimento à terceira idade, o serviço social do Corpo de Bombeiros do DF também atua com crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos – grupo carinhosamente chamado de Bombeiro-Mirim – e trabalha na parte de aleitamento materno, que consiste em recolher leite nas casas de mães doadoras.

Cerca de 100 bombeiros, da ativa e da reserva, participam como voluntários dessas três frentes de ofertas sociais para a sociedade.

“Considero que todos esses programas salvam vidas a partir do momento em que pegamos esses idosos que estão ociosos e trabalhamos questões como equilíbrio, a parte sociocultural, fazendo com que eles exercitem o corpo”, comenta a major Débora Gontijo.

“São pessoas que precisam, e o pouco que a gente consegue oferecer é muito. E essa ajuda só é possível por meio do projeto Bombeiro Amigo”, salienta o coordenador do programa na unidade de Santa Maria, sargento Josias Araújo.

Informações sobre os serviços de atendimento social do CBMDF podem ser obtidas pelos telefones (61) 3901-7926 ou 3901-4206.