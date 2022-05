GDF vai contratar mais professores substitutos

A Secretaria de Educação (SEE) promoverá um processo seletivo simplificado complementar visando à contratação temporária de professores substitutos para a rede pública. As inscrições poderão ser feitas online, no período de 6 a 10 de junho, no site da banca organizadora . As informações da seleção foram publicadas na edição desta terça do Diário Oficial do DF (DODF).

Professores substitutos vão cobrir afastamentos temporários dos servidores, quando necessário, e serão agrupados por bancos de reserva vinculados às 14 coordenações regionais de ensino | Foto: Mary Leal/SEE

A remuneração segue como referência os padrões iniciais de vencimento da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e varia de R$ 2.129,43 a R$ 4.058,87, dependendo da carga horária. Além disso, os professores recebem outras gratificações previstas no edital.

O novo processo seletivo foi necessário porque o número de aprovados no último concurso para professor substituto não foi suficiente para suprir a necessidade da rede pública em alguns componentes curriculares. As principais carências são de professores de matemática, física, artes e língua estrangeira.

“O compromisso da Secretaria de Educação é com os estudantes da rede pública; e, pensando neles, o órgão buscou uma forma complementar extraordinária para contratar os professores necessários para que os estudantes não ficassem sem o conteúdo e tivessem o ano letivo prejudicado”, destaca a subsecretária de Gestão de Pessoas da SEE, Ana Paula Aguiar.

Bancos de reserva

Os professores substitutos serão agrupados por bancos de reserva vinculados às 14 coordenações regionais de ensino (CREs): Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto/Cruzeiro, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

A convocação dos candidatos classificados obedecerá à ordem de pontuação do banco de reservas destinado a cada CRE, de acordo com as habilitações/formações e as áreas de atuação. Os convocados atuarão nas escolas da rede pública ou em unidades parceiras.

A nota no Processo Seletivo Simplificado Complementar será obtida pelo somatório dos pontos obtidos em cada item da avaliação de títulos e/ou experiência profissional. O resultado preliminar está previsto para sair em 15 de junho.

Os professores substitutos são contratados para cobrir afastamentos temporários dos servidores, como licença-maternidade, afastamento para estudos, exames que demandem faltar a um turno ou dois de trabalho etc. Para recompor o quadro de professores efetivos, a SEE tem previsão de realizar o concurso público até julho.

*Com informações da Secretaria de Educação