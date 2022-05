Novo balão em Taguatinga melhora o trânsito na QNJ 7/9

Um balão que pode salvar vidas. Graças à atuação do GDF Presente, em parceria com a Administração Regional de Taguatinga, uma correção no trânsito da QNJ 7/9 vai melhorar o fluxo de carros no setor. Mais do que isso, tem o objetivo de diminuir o número de acidentes no local. A obra teve início no última dia 17 e conta com mão de obra de sete reeducandos da Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap). Outros três funcionários da RA também ajudam no serviço.

Construção do novo balão teve início no último dia 17; antes, no local, existia um cruzamento que ficava perigoso em horários de pico | Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

“Com essa correção no trânsito, haverá benefícios para motoristas e pedestres, dando mais segurança a todos”, avalia o administrador de Taguatinga, Ezequias Pereira.

O projeto é do Detran-DF, também encarregado de realizar as sinalizações horizontais e verticais no trecho após a finalização da parte pesada da intervenção. “Estamos contando que tudo fique pronto no final desta semana, mais tardar no início da semana que vem”, prevê o engenheiro civil da administração de Taguatinga, Philipe Herrera. “Daí, vem a parte do Detran”, sinaliza.

A obra conta com a mão de obra de sete reeducandos da Funap, além de três funcionários da Administração Regional de Taguatinga

Antes, no local, existia um cruzamento que, em horários de pico, geralmente no fim da tarde, ficava bastante perigoso. Agravante que motivou as reclamações dos moradores e motoristas da região, preocupados com o elevado índice de acidentes de trânsito no setor. Quase 40 meios-fios serão usados para concluir o balão. O custo aproximado da obra é de R$ 7 mil.

Técnico em TI, Elton Silva Amorim, 33 anos, não mora na região, mas passa pelo local todos os dias. Conhece o setor e acredita que o balão irá fazer uma grande diferença na rotina de quem circula pela QNJ 7/9. “Do jeito que estava, com um cruzamento sem sinalização, era perigoso”, destaca. “Quando chega o final de tarde, aqui vira um inferno, então acredito que, com essa intervenção, vai melhorar bastante”, torce.

