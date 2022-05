Serviços na rede deixam áreas de sete regiões sem energia nesta quarta (25)

Nesta quarta-feira (25), sete regiões do Distrito Federal receberão serviços para melhorias na rede elétrica. Por segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia em endereços do Park Way, Gama, Recanto das Emas, Ceilândia, São Sebastião, Planaltina e Samambaia.

A substituição de um transformador provocará o desligamento de energia no Setor de Mansões Park Way, DF 03, Trecho 1, lado E (Km 20) e na Chácara 66. A previsão é que o serviço dure das 8h às 15h.

No Gama, das 8h30 às 14h, será feita a substituição de cruzeta, conectores e emenda, deixando sem energia o Núcleo Rural Ponte Alta, chácaras 28, 43 e 45 e o Núcleo Rural Vargem da Bênção, chácaras 39, 40, 41-A, 41 e 42.

Para serviços de manutenção da rede elétrica, será necessário suspender o fornecimento de energia, nesta quarta (25), em localidades de sete regiões | Foto: Arquivo/Agência Brasília

Residências em área rural do Recanto das Emas também ficarão sem energia durante substituição de conectores, das 8h30 às 14h. Serão afetadas as seguintes localidades do Núcleo Rural Engenho das Lages: chácaras 20 (Lote 38-A) e 21 (Lote 20-A, Casa 44, Lote 37, casa 7, Lote 49, Casa 48, lotes 36, 40, 41-A, 49, 54, 59-A), Rua Roriz (casas 24, 26, 28, 30, 32, 39, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 57, 59, 60, 61, 63-A, 67, 72, 73, 73-A, 74); lotes 18, 24, 35, 40, 40-A, 41, 43-A, 47, 49-B, 54, 55, 56, 58, 58-A, 62, 63 (PX), 65, 66, 69, 71, 72-B, 72-A, 75 e 79; Rua São José, lotes 40, 52, 73-B e 77; Rua São Bento, lotes 3, 28 e 28-B; Rua Dr. Gotardo, Lote 5, Casa 3, Lote 15, Casa 9 e Lote 19; Rua Nossa Senhora Aparecida, Lote 4; Rua Oliveira, casas 14-B, 21, 31, lotes 5, 8, 10, 11, 14-A, 15, 16, 17, 18, 19, 20-B, 22, 23, 27, 29 e 33; Rua Rosa Lopes, Casa 2 e Lote 13; Rua São Bento, Lote 3; e Rua São Judas Tadeu, Casa 10.

Em Ceilândia, onde será feita a substituição de cruzeta, a interrupção no fornecimento de energia será das 8h30 às 13h, nas EQNPs 30/34 e 32/36 e na QNP 34, Conjunto A, Lote 5.

No mesmo horário, em São Sebastião serão feitos reaperto de buchas de baixa tensão e substituição de conectores, deixando sem energia as quadras 2 (conjuntos 6 a 8, 12 e 13) e 11 (conjuntos O a Q) do Morro Azul e Quadra 8 do Morro da Cruz, além da Quadra 1, ruas 36, 37, 40-B, 41-A, 44, 55; Quadra 203, Conjunto 7, Chácara 58, lote 8 e Setor Tradicional, ruas 40-A, 40-B, 41 e 44.

Ainda em São Sebastião, no período da tarde, os mesmos serviços deixarão sem energia a Quadra 104, conjuntos 1, 2 e 6; o Morro Azul (Quadra 1, conjuntos 3, 7, H e Quadra 11, conjuntos C, E e F); a Rua da Ponte, lotes 31, 60, 70, 71, 72, 80, 81, 90, 91, 101, 111, 120, 130, 131, 140, 150, 151, 160, 161, 170, 171, 180, 181, 185, 190, 191, 201, 210, 211, 231, 241, 251; a Rua Gameleira, Chácara 3, Quadra 1, conjuntos 2, 3, 7; Rua 74, lotes 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 61, 70, 71, 80, 90, 100, 101, 110, 111 e 120; Rua 73-A, Lote 41; Rua 73, lotes 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41 e 90; Rua 72, lotes 30, 31, 40, 41, 51, 61 e 71; Rua 71, lote 91, 141; Rua 48, Lote 51.

Em Planaltina, o desligamento está programado das 8h30 às 13h, para substituição de conectores em poste e no transformador. Com isso, ficam sem energia a Avenida Contorno, nº 180, Chácara 5 e Quadra 4-A, além da Vila Vicentina, quadras 1 a 4 e 10 a 14.

Das 8h30 às 16h, o desligamento afetará a ADE Samambaia, conjuntos 1 a 4; a QN 202, Conjunto 1 e as QRs 514 (conjuntos 16 a 18) e 516 (conjuntos 16 ao 18) e a QS 516 (conjuntos 1, 13-A e 13-B), para recondutoramento da rede de baixa tensão.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.