Estudo revela idade, etnia e estado civil de população do DF

Dentro do ciclo da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (Pdad) nas cidades, a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) fará uma apresentação nesta quarta-feira (25) sobre características das regiões do Plano Piloto, Candangolândia, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal, que formam a Unidade de Planejamento Territorial (UPT) Central.

Foram visitados mais de 30 mil domicílios para a Pdad 2021

Os resultados da pesquisa feita em 2021 nessas áreas serão mostrados às 10h, na sede da Administração Regional do Plano Piloto. A apresentação terá transmissão simultânea ao vivo, pelo canal da Codeplan no YouTube . É mais um encontro aberto ao público para informar sobre dados referentes às características dos moradores, como idade, etnia e estado civil, entre outras.

Na edição de 2021, a pesquisa visitou mais de 30 mil domicílios, a maioria em áreas urbanas, para investigar aspectos demográficos, de migração, condições sociais e econômicas, situações de trabalho e renda, a fim de oferecer um amplo diagnóstico da realidade atual da população.

Fonte de informação

Além das questões tradicionais, o estudo trouxe o questionário de identidade de gênero e orientação sexual para maiores de 18 anos, levantamento de informações sobre a existência de animais domésticos nos domicílios e questões relacionadas à insegurança alimentar.

Realizada a cada dois anos, a Pdad é a principal fonte de informação para a gestão governamental subsidiar políticas públicas eficazes. O estudo traz um diagnóstico completo do DF, tratando de temas para fornecer um retrato socioeconômico de suas 33 regiões administrativas.

O primeiro evento descentralizado da Pdad foi apresentado no dia 18 à população da UPT Central Adjacente 1, que compreende o Lago Norte, Lago Sul, Park Way e Varjão.

Serviço

Pdad 2021 – Apresentação de resultados por UPT

? Quarta-feira (25), às 10h, na Administração Regional do Plano Piloto – SBN Quadra 2, Bloco K, Asa Norte. Transmissão simultânea pelo canal da Codeplan no YouTube .

*Com informações da Codeplan