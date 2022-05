Oportunidade: EBC abre processo seletivo para estágio

AEmpresa Brasil de Comunicação(EBC) abre na próxima segunda-feira (30) inscrições para o 2° Processo Seletivo de Estágio. As vagas são para Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Tabatinga (AM). Os interessados devem fazer cadastro e realizar provaonlinena plataforma Super Estágios .

As inscrições são gratuitas e vão até 12 de junho. O início das convocações está previsto para o dia 14 de junho. As bolsas de estágio são de R$ 600 para estudantes de nível superior e de R$500,00 para estudantes de nível técnico. Além da remuneração, os estagiários têm direito a receber auxílio-transporte no valor de R$ 220, proporcionais aos dias estagiados. Confira a listagem de vagas:

Brasília - 18 vagas e cadastro reserva

» Nível superior

Curso Quantidade de vagas Requisito Administração 4 vagas + cadastro reserva Ter cursado no mínimo 50% das disciplinas do curso e não estar no último semestre Audiovisual cadastro reserva Ciência da Computação

Sistemas de Informação

Análise e Desenv. de Sistemas

Engenharia da Computação

estão em Tecnologia da Informação 2 + cadastro reserva Ciências Contábeis 3 + cadastro reserva Jornalismo 7 + cadastro reserva Publicidade 1 + cadastro reserva

» Nível técnico

Curso Vagas Requisito Técnico em eletrônica 1 + cadastro reserva Ter cursado no mínimo 50% das disciplinas do curso e não estar no último semestre

Rio de Janeiro - 4 vagas e cadastro reserva

» Nível superior

Curso Quantidade de vagas Requisito Jornalismo 3 vagas + cadastro reserva Ter cursado no mínimo 50% das disciplinas do curso e não estar no último semestre Publicidade 1 vaga + cadastro reserva

São Paulo - 1 vaga e cadastro reserva

» Nível superior

Curso Quantidade de vagas Requisito Jornalismo cadastro reserva Ter cursado no mínimo 50% das disciplinas do curso e não estar no último semestre

Tabatinga - 2 vagas e cadastro reserva

» Nível técnico