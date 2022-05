Operação fiscaliza emissão de passagens de ônibus

Uma operação conjunta da Receita do Distrito Federal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi efetuada na Rodoviária Interestadual de Brasília na manhã desta terça-feira (24). Os órgãos fiscalizaram os 35 guichês de emissão de passagens, com agências de viagens, e cerca de 50 empresas de ônibus que atuam no terminal.

A operação desta terça (24) envolveu 16 auditores da Receita do DF, incluindo novos servidores nomeados em 2021 | Fotos: Homero Flávio/Seec

A Receita do DF verificou a idoneidade das empresas na emissão dos bilhetes e documentos fiscais, além das formas de pagamento disponibilizadas aos passageiros. A coleta de dados será utilizada como base para novos processos de fiscalização do setor, que tendem a ser mais constantes, segundo a Coordenação de Fiscalização Tributária (Cofit), da Secretaria de Economia.

A ação continua ao longo da semana em outros pontos de comercialização de passagens. O foco da iniciativa é verificar a regularidade das empresas emissoras dos bilhetes e o recolhimento dos tributos, como o ICMS.

A operação desta terça-feira envolveu 16 auditores da Receita do DF, incluindo novos servidores nomeados no final de 2021. Desde o reforço com a nomeação dos profissionais, a Receita do DF tem intensificado as ações de combate à sonegação de impostos com uma equipe maior nas ruas.

