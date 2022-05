Poupatempo dobra a quantidade de postos em funcionamento

O Poupatempo, programa de atendimento ao cidadão mais bem avaliado de São Paulo, alcançou a marca de 140 unidades em funcionamento no último sábado, 21 de maio, com a inauguração da unidade em Francisco Morato, na Região Metropolitana de São Paulo.

Em três anos e meio, o governo paulista dobrou a quantidade de postos em funcionamento, saltando de 70 em 2019 para os atuais 140, abrangendo todas as regiões do Estado. Até o fim desse ano serão 200 unidades em operação.

“O Estado tem trabalhado para aprimorar o atendimento do Poupatempo e ampliar a quantidade de postos, inclusive para os municípios de menor porte, e dos serviços digitais. As unidades criadas nos últimos anos beneficiam mais de 7,2 milhões de habitantes e, além de serem integradas ao Detran.SP, são mais modernas e compactas, implantadas em parceria com as prefeituras”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp, empresa de Tecnologia do governo paulista, responsável pela administração do Poupatempo.

Além dos novos postos, o acesso aos usuários está mais fácil, graças à ampliação dos canais digitais, com a criação do aplicativo Poupatempo Digital, expansão dos totens de autoatendimento, que já somam mais de 680 equipamentos em operação, modernização do portal (www.poupatempo.sp.gov.br), que ampliou a quantidade de atendimentos disponibilizados de forma online, e a implantação de duas unidades 100% digitais, a do CREASP, na capital paulista, e a de Campinas, no centro da cidade. Até 2019, o Poupatempo oferecia sete serviços eletrônicos. Hoje, são 204 opções para os usuários acessarem onde e quando quiserem.

“As plataformas digitais, sobretudo com o lançamento do aplicativo, possibilitam que cada cidadão tenha um Poupatempo na palma da mão, sempre que precisar. Trabalhamos muito para criar opções de atendimento simples e intuitivas”, reforça Murilo Macedo.

A praticidade e comodidade de realizar solicitações pelos canais eletrônicos fez com que nos quatro primeiros meses deste ano, o Poupatempo chegasse ao total de 31,5 milhões de serviços prestados à população, quase o total registrado durante todo o ano de 2018, quando foram contabilizadas 34,5 milhões de solicitações.

Em 2022, o Poupatempo contabiliza mais de 4,4 milhões de atendimentos presenciais, nos postos físicos, e 27,1 milhões de acessos aos canais digitais, sendo cerca de 18 milhões só pelo app. Para ser atendido presencialmente, nos postos distribuídos em todas as regiões do Estado, é obrigatório agendar data e horário.