Cerimônia de abertura do Fica será nesta terça (24), na cidade de Goiás

As cortinas do Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, se abrirão nesta terça-feira (24/05) para dar início a 23° edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), realizado pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A cerimônia de abertura começa às 19h, com a participação de diversas autoridades envolvidas na concepção do festival, que este ano terá a maior programação de sua história, com 13 dias de atividades gratuitas.

“O festival é um verdadeiro encontro de culturas que transcende fronteiras em torno do fazer cinema”, afirmou o governador Ronaldo Caiado. O chefe do Executivo estadual destacou que o Fica valoriza os profissionais que atuam no mercado audiovisual. “Como forma de reconhecimento, o Estado vai distribuir mais de R$ 350 mil em prêmios para as produções que se destacarem na edição 2022, fruto de parceria com o Serviço Social do Comércio de Goiás (Sesc Goiás)”.

O secretário estadual de Cultura, Marcelo Carneiro falou sobre o empenho para realizar a 23ª edição do festival, após dois anos de pandemia da Covid-19. “Finalmente, podemos convidar o público de volta às salas e aos palcos para assistir e celebrar a arte goiana, fortalecendo e consolidando o nosso papel cultural junto aos convidados de diferentes Estados e países. Estamos empreendendo muito esforço para dar esse presente ao público, à cidade de Goiás e ao nosso Estado”, afirmou.

Também estão previstas para a noite de abertura homenagens à moradora de Goiás, Maria Luiza Oliveira, em reconhecimento ao trabalho na área da saúde, com medicina natural e atendimento a diversas populações; ao líder indígena e ambientalista, Ailton Krenak e a Bartolomeu Marinho, projetista do Cine Cultura, que morreu em decorrência da Covid-19, no ano passado.

Parceria com o Sesc Goiás

Pelo segundo ano consecutivo, o Sesc Goiás é co-realizador do Fica, organizando ações junto à Secult. Para a realização do festival neste ano, a entidade investiu R$ 652 mil, enquanto o governo estadual empregou mais de R$ 4 milhões. A união de forças tem garantido conquistas ao setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19.

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, Marcelo Baiochi, falou sobre a importância da retomada presencial do festival para fazer jus à proposta do evento e aos anos em que a programação teve de ser adequada aos formatos online e híbrido. “Nada mais justo que celebrar a retomada da vida cultural, com um Fica de programação ampliada como nenhum anterior”, pontuou.

Já para o diretor regional do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, Leopoldo Veiga Jardim, o tema deste ano, Meio Ambiente e Saúde: Onde Estamos e Para Onde Vamos traz uma oportunidade para discutir o futuro a partir do agora. “Se a natureza reage sob a forma de climas que se tornam extremos, somente a reflexão e a vontade de transformar estilos de vida podem nos salvar. Na esfera das realizações humanas, nenhum campo da vida possui o condão de provocar, tocar e engajar como a cultura”.

O Fica 2022 também é realizado por meio de parceria com a Universidade Estadual de Goiás (UEG), com as secretarias estaduais do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e da Retomada, além da Prefeitura da cidade de Goiás.

Credenciamento

Realizadores, instrutores e jornalistas poderão fazer o credenciamento para o Fica 2022 do dia 24/05 a 04/06, das 08h30 às 20h na Escola de Artes Plásticas Veiga Valle, localizada na Avenida Hermógenes Coelho, na cidade de Goiás. No local, também funcionará a sala de imprensa do evento.

Fonte: Secretaria de Estado de Cultura