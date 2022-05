É MEI? Tire dúvidas e busque apoio na Tenda do Empreendedor, em Ceilândia

Microempreendedores individuais (MEIs) contam, a partir desta terça-feira (24), com um importante apoio do Governo do Distrito Federal e do Sebrae para o desenvolvimento de atividades, esclarecimento de dúvidas, acesso a microcrédito e capacitações gratuitas. A Semana do MEI 2022 foi aberta em Ceilândia, onde são esperadas pelo menos 5 mil pessoas.

Montada na Praça do Trabalhador em Ceilândia, ao lado da administração regional, a Tenda do Empreendedor vai disponibilizar palestras e oficinas em temas como controle financeiro, precificação, vendas pelo Instagram e pelo WhatsApp, marketing pessoal, inovação e gestão de vendas direcionadas à fidelização de clientes.

O governador Ibaneis Rocha esteve na abertura do evento e reforçou a importância de apoiar os microempreendedores. “Isso tudo a gente faz em benefício dos pequenos e médio empreendedores. Aqui em Ceilândia, talvez a gente tenha o maior comércio do DF. Esse apoio do Sebrae é importante para os comerciantes se regularizarem e buscarem apoio. Fico feliz que tenham escolhido Ceilândia para iniciar essa ação”, disse.

A estrutura montada em Ceilândia também conta com atendimentos gratuitos para o acesso a serviços de formalização de novos negócios, emissão de documentos, boletos, certidões negativas de débitos e orientações para emissão de notas fiscais, entre outros.

Essa é a 13ª edição do evento, que ficará em Ceilândia até quinta-feira (26). Depois, outras cidades serão atendidas, por meio de parceria entre o GDF e o Sebrae. A iniciativa oportuniza o apoio necessário aos microempreendedores da cidade”, avaliou o administrador de Ceilândia, Cláudio Ferreira.

“Esse mês é um mês que o Sebrae faz dedicado aos MEIs e hoje estamos em Ceilândia ofertando uma série de serviços e palestras. Estaremos fazendo com eles a declaração de imposto de renda, cursos de capacitação de acesso a crédito e oficinas”, destacou a diretora regional do Sebrae no DF, Rose Rainha. “Que a gente possa dar oportunidades às pessoas que, com a pandemia, perderam seus empregos. Essa semana é uma oportunidade para os MEIs regularizarem e buscarem nosso apoio”, acrescentou o superintendente do Sebrae no DF, Valdir Oliveira.

Uma das pessoas interessadas na Tenda do Empreendedor é a professora Margareth Calazans, que procurou o espaço com a intenção de abrir uma loja. “Vim buscar informações de onde e como começar. As dúvidas são muitas”, contou. “Já fui atendida aqui e vou fazer aula de como transformar seguidores das redes sociais em clientes. Muita gente tem vontade de empreender, mas não sabe por onde começar. Então essa iniciativa é muito importante”.

A programação completa da Semana do MEI 2022 está disponível no link www.df.sebrae.com.br .