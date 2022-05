Portaria da Recita restabelece o trabalho presencial

A Receita Federal publicou noDiário Oficial da União (DOU)a portaria restabelecendo o trabalho presencial dos servidores. A norma determina que o retorno ocorrerá no dia 6 de junho.

O retorno ocorre após o governo determinar, no dia 6 de maio , a retomada das atividades presenciais dos servidores e empregados públicos que atuam na administração pública.

Apesar da determinação, os servidores podem continuar no regime remoto, desde que façam o pedido de acordo com o programa de gestão da Receita. No regime de teletrabalho, os servidores terão que cumprir metas da unidade em que trabalham.