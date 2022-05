Quer seguir a carreira bancária? Fique de olho no próximo concurso

BRB ainda vai divulgar a data de realização das provas, previstas para outubro | Foto: Paulo H Carvalho/Agência Brasília

O BRB aprovou a realização de mais um concurso público. Será o quinto certame em apenas três anos. Em linha com o planejamento estratégico do banco, o novo concurso vai oferecer 150 vagas para escriturário, nível médio e porta de entrada da carreira bancária. Também será feito cadastro reserva com mais 150 vagas.

A previsão é que o edital seja publicado noDiário Oficial do Distrito Federal(DODF) até julho. As provas serão agendadas para outubro, e o resultado final será anunciado no início de 2023.

R$ 3.764,66 Salário para o cargo de escriturário, que tem carga de 30 horas semanais

Desde 2019, o BRB já convocou 940 novos empregados aprovados em quatro concursos públicos diferentes – para escriturário; para analista de TI, engenheiro e médico do trabalho, e para advogado. Em 2021, o banco promoveu mais um concurso, para analista de TI.

“O BRB cresceu em tamanho e importância, e isso reforça a necessidade e o nosso compromisso com as pessoas, um dos pilares da nossa gestão”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “Estamos felizes em anunciar mais 150 vagas para reforçar o time”. Para o cargo de escriturário, o salário é de R$ 3.764,66, com carga horária de 30 horas semanais.

*Com informações do BRB