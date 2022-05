Feira do Livro Itinerante incentiva a leitura nas escolas públicas

Antes de abrir as portas para os brasilienses, a Feira do Livro de Brasília (FeLiB) começou a passar, nesta segunda-feira (23), por algumas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. A ação, chamada de Feira do Livro Itinerante, vai até 2 de junho e celebra os 40 anos de criação do evento. A 36ª edição da feira de livros ocorre de 17 a 26 de junho no Complexo Cultural da República, na Esplanada dos Ministérios.

“A leitura abre portas e estimula o aprendizado de maneira lúdica e leve. Logo, essa ação incentiva o uso da imaginação e ainda aprimora o vocabulário dos nossos alunos” Hélvia Paranaguá, secretária de Educação

A feira itinerante passará por oito escolas da rede pública do DF, sendo quatro de ensino infantil e quatro de ensino fundamental. O objetivo é incentivar a leitura, ampliar o acesso dos estudantes aos livros e facilitar a circulação da produção literária local junto aos estudantes da educação infantil e fundamental.

A iniciativa é promovida pela organização da Feira do Livro de Brasília, com apoio da Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio da Gerência das Políticas de Leitura, do Livro e das Bibliotecas (GPLEI), da Subsecretaria de Educação Básica (Subeb).

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, destaca a importância da leitura na vida dos estudantes. “A leitura abre portas e estimula o aprendizado de maneira lúdica e leve. Logo, essa ação incentiva o uso da imaginação e ainda aprimora o vocabulário dos nossos alunos”, ressalta.

Durante a FeLiB Itinerante, contadores de histórias apresentam livros de diferentes escritores aos estudantes de escolas da rede pública | Foto: Divulgação/SEE

As coordenações regionais de ensino contempladas nesta edição são Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Brazlândia, Ceilândia, Gama e Guará. A ideia, segundo os organizadores, é proporcionar a esse público acesso a diferentes obras literárias.

Durante a passagem da FeLiB Itinerante pelas escolas públicas, os alunos poderão conhecer livros diferentes dos escritores Ana Neila, Simão de Miranda, Alessandra Roscoe, Íris Borges, Tino Freitas, Rose Costa, Hosana Costa e Ramon Willy. Os livros serão narrados por contadores de histórias.

Além disso, durante a passagem da caravana literária, haverá uma doação de livros para o acervo das unidades escolares. Cada uma delas receberá 50 livros novos.

Para Thailisa Katiele Batista de Oliveira, gerente das Políticas de Leitura, do Livro e das Bibliotecas da Secretaria de Educação do DF, a ação visa desenvolver habilidades linguísticas, interpretativas, de raciocínio, além da concentração e da criatividade dos estudantes, colaborando assim na formação de novos leitores.

“Esses projetos, em consonância com as legislações nacionais e locais, fortalecem ações voltadas para democratização do acesso ao livro e à leitura. Ser um agente facilitador do acesso ao livro é mostrar para cada cidadão e estudante que essa prática faz parte do seu meio”, afirma Thailisa. O objetivo é levar os estudantes ao encontro do livro. “Para cada livro, seu leitor; para cada leitor, seu livro.”

Visita à Feira

Depois da FeLiB Itinerante, os estudantes terão a oportunidade de visitar a feira, que começa em 17 de junho. Serão disponibilizados 14 ônibus para as regionais de ensino levarem mais de mil alunos para visitarem a feira nos turnos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira.

A grande novidade é que os estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também estarão nesta edição, com visitas nas terças e quintas no período noturno como parte da ação Escola Mais Leitora.