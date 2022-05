Avenida em Planaltina é restaurada com 120 toneladas de massa asfáltica

O GDF Presente finalizou a recuperação asfáltica da Avenida Independência, em Planaltina. Foram aplicadas cerca de 120 toneladas de massa asfáltica em mais de 30 pontos na via. A ação foi executada em seis dias ao longo de maio, em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), que contratou a empresa HL Terraplenagem.

Avenida Independência, que soma mais de cinco quilômetros de extensão | Foto: GDF Presente

Assessor do gabinete da Administração Regional de Planaltina, Gerdo Menezes explica que, diariamente, centenas de motoristas e pedestres passam pela Avenida Independência, que soma mais de cinco quilômetros de extensão. “Há muita circulação de ônibus e outros veículos pesados, que acabam causando as deformidades e ondulações no solo”, alega. “O total de massa asfáltica usada pode parecer uma quantidade exorbitante, mas há pontos em que são usados mais de três toneladas de material”, completa Menezes.

O coordenador do Polo Norte do GDF Presente, responsável pelas ações em Planaltina, Ronaldo Alves, informa que o trabalho foi dividido em etapas. “Em resumo, após a vistoria de toda a avenida e o mapeamento dos pontos críticos, realizamos o corte do pavimento com a máquina. Depois, o requadramento do asfalto, a aplicação do piche e a cobertura com a capa asfáltica”, elucida.

Alves acrescenta que a proposta da recuperação é para que seja duradoura. “Não estamos fazendo para que semana que vem o problema apareça de novo. A ideia é que, por anos, o asfalto mantenha a qualidade. Pode ser que apareçam novas deformidades em pontos próximos, mas raramente na área recuperada”, ressalta.

Um dos beneficiados com a restauração da avenida em Planaltina foi o atendente Lucas de Oliveira, 27 anos, que trabalha em uma farmácia a poucos metros da via. “Como meu carro é baixo, era ruim passar pelas ondulações. Melhorou muito, agora dirijo com mais conforto”, conta ele, que passa pela via para ir e vir do trabalho.