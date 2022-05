Fapeam recebe equipe da Sedecti para tratar de edição conjunta do Fórum Consecti Confap

O evento ocorrerá nos dias nos dias 8, 9 e 10 de junho

A direção da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) recebeu na manhã desta segunda-feira (23/5), em sua sede, no bairro de Flores, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), para alinhar atividades relativas ao Fórum do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti), que será realizado conjuntamente, em Manaus, nos dias 8, 9 e 10 de junho.

Os anfitriões do evento, Fapeam e Sedecti, vão receber presidentes e representantes das Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP’s), secretários estaduais de CT&I, representantes de entidades acadêmicas e científicas, ministérios e agências federais e internacionais de fomento à CT&I.

Participaram do encontro pela Fapeam, a diretora-presidente Márcia Perales Mendes Silva, o diretor administrativo-financeiro Luiz Ferreira Neves Neto, a diretora técnico-científica Marcia Irene Mavignier e a chefe do Departamento de Difusão do Conhecimento, Marlúcia Seixas.

Pela Sedecti, secretário executivo de CT&I Luiz Carlos do Herval Filho, o chefe do Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação, Leonardo Rodrigo da Silva, e a gerente do Departamento de Popularização da Ciência, Milena Aryce.

Outros assuntos como a celebração do aniversário da Fapeam, Seminários da Pesquisa e Expo Amazônia BIO&TIC foram discutidos durante a reunião.

Saiba mais sobre o Fórum Consecti Confap em:https://confap.org.br/