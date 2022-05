Reforma do Terminal Rodoviário de Brazlândia vai beneficiar 3 mil usuários

Inaugurado em 1969, o Terminal Rodoviário de Brazlândia está recebendo manutenção completa, após 53 anos em funcionamento. A obra tem investimento estimado em cerca de R$ 1,4 milhão e começou a ser executada em fevereiro deste ano. Até o momento, 43% das ações de melhoria foram realizadas.

“O governo tem investido em melhorias e atendido às solicitações da população. Em 2020, foi entregue o Terminal de Sobradinho e em 2021, o de Santa Maria” Valter Casimiro, secretário de Transporte e Mobilidade

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), órgão responsável pela obra, estima que o terminal será entregue até julho, com pintura e piso novos, banheiros adequados, sistema elétrico substituído, vazamentos corrigidos e normas de acessibilidade e de combate a incêndio implantadas.

A segunda das três etapas da obra está sendo finalizada | Fotos: Divulgação / Semob-DF

O secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, afirma que o Governo do Distrito Federal (GDF) tem investido em obras nos terminais rodoviários da cidade. “O governo tem investido em melhorias e atendido às solicitações da população. Em 2020, foi entregue o Terminal de Sobradinho e, em 2021, o de Santa Maria”, relata.

As próximas regiões beneficiadas com novos terminais são Gama, Sol Nascente/Pôr do Sol, Itapoã e Varjão

“O Terminal Rodoviário de Brazlândia está passando por boas melhorias. Os usuários de transporte público da região merecem um local adequado, e a estrutura antiga estava bastante deteriorada. As próximas regiões beneficiadas com novos terminais são Gama, Sol Nascente/Pôr do Sol, Itapoã e Varjão”, anuncia o secretário. O GDF investe mais de R$ 25 milhões na construção e na reforma de rodoviárias. As melhorias irão beneficiar mais de 570 mil pessoas.

Etapas da obra

A obra de Brazlândia foi dividida em três etapas e a segunda está sendo finalizada. A diretora de Administração dos Terminais e Mobiliário Urbano da Semob, Thaís Regal, acompanha o andamento da manutenção e informa que já foram feitas a pintura das paredes e pilares, a demolição do antigo piso e o início da instalação do novo, além da limpeza de calhas e bueiros. “Na próxima etapa, haverá a organização da instalação elétrica, substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas Led e a manutenção dos banheiros”, explica.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade