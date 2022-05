Mora na Aris Primavera? Aproveite para regularizar sua situação

Dando andamento às ações do programa Regulariza-DF, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) retorna, nesta segunda-feira (23), à Área de Regularização de Interesse Social (Aris) Primavera, em Taguatinga, para finalizar a coleta de dados e documentos dos moradores. A ação faz parte do processo para que os ocupantes dos imóveis possam obter a titulação definitiva.

Área delimitada para a regularização: há ainda 604 lotes a serem titulados | Foto: Divulgação/Codhab

Funcionários da Codhab vão entregar a Carta Convocatória a quem ainda não providenciou a documentação

A Aris Primavera ainda apresenta 604 lotes a serem titulados. Desse total, 388 imóveis se encontram com exigências na documentação encaminhada e 216 moradores ainda não apresentaram nenhum documento relativo à propriedade dos bens.

Até quarta-feira (25), funcionários devidamente identificados vão visitar as casas cujos proprietários ainda não providenciaram a documentação. Na oportunidade, entregarão a Carta Convocatória, que contém a lista dos documentos a serem enviados.

Uma vez com a documentação reunida, os moradores poderão enviar o material pelo e-mail [email protected] ou, presencialmente, entrega-lo à Administração Regional de Taguatinga, entre 20 de junho e 29 de julho deste ano.

Esse trabalho é uma parceria entre a Codhab, a Secretaria de Governo (Segov) e a Administração Regional de Taguatinga. Trata-se de uma oportunidade para que os moradores esclareçam suas dúvidas e participem desse esforço do Governo do Distrito Federal (GDF) para regularizar os imóveis.

*Com informações da Codhab