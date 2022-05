Pontos móveis de atendimento para energia elétrica nesta semana

Cidadãos que precisarem resolver questões relativas ao fornecimento de energia elétrica podem contar, nesta semana, com as agências móveis do Núcleo Bandeirante (Terceira Avenida, Bloco 790, estacionamento da Praça Padre Roque) e no SIA (canteiro central dos trechos 7 e 8, em frente à Feira dos Importados).

Em ambos os locais, o atendimento será desta segunda (23) a sexta-feira, das 9h às 17h. Estão disponíveis ao público todos os serviços técnicos e comerciais, como parcelamento de débitos, solicitação de reparos danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, entre outros. Também há orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica.

Atendimento diversificado

Além das agências móveis, o público pode contar com postos de atendimento em dez administrações regionais. Confira abaixo os dias e locais do serviço, que não tem necessidade de agendamento:

? Segunda-feira: administrações regionais de Taguatinga, do Plano Piloto e de Santa Maria, das 9h às 17h;

? Terça-feira: Ceilândia e em Sobradinho, no mesmo horário;

? Quarta-feira: administrações regionais de Taguatinga e de Sobradinho II, e Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), no mesmo horário;

? Quinta-feira: Arniqueira, das 8h às 13h; Cidade Estrutural e Taguatinga, das 9h às 17h;

? Sexta-feira: Arniqueira, das 8h às 13h; Jardim Botânico, Brazlândia e Taguatinga, das 9h às 17h.

Além do atendimento itinerante nas administrações regionais e nas agências móveis, há outros seis pontos fixos de atendimento presencial contemplando Paranoá, Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e Lago Sul, também sem necessidade de agendamento. Outra possibilidade são os sete postos do Na Hora, em que o atendimento é feito com hora marcada.

*Com informações da Neoenergia