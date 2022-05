Cursos presenciais em oferta para servidores do governo

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) mantém abertas até esta terça-feira (24) a inscrições para 15 novas turmas de seis cursos presenciais. As capacitações oferecidas visam a atender às demandas de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). Ao todo, são 180 vagas para aulas nos turnos matutino e vespertino.

“Ofertamos cursos que visam o crescimento do servidor e a eficiência da administração pública”, afirma a coordenadora de Desenvolvimento e Formação da Egov, Fabíola Salomon. “O nosso objetivo é expandir o desenvolvimento por meio do conhecimento.”

Ministrados na sede da Egov, no Setor de Garagens Oficiais, próximo ao Palácio do Buriti, os cursos têm carga horária de 20 horas, com aulas do dia 30 deste mês a 3 de junho. A carga é de 20 horas.

“É uma formação norteadora e muito importante para quem ingressa no serviço público”, ressalta o servidor Vinicius Victor Pereira, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que já participou de alguns cursos na escola.

Clique aqui para conferir o catálogo completo de cursos e fazer as inscrições.

*Com informações da Egov