Divulgado resultado da 3ª campanha de castração deste ano

Saiu o resultado das inscrições para a 3ª Campanha de Castração de Cães e Gatos de 2022, organizada pelo Instituto Brasília Ambiental. O período de cirurgias vai desta terça (24) a 30 de junho, nas clínicas Coração Peludinho, no Gama, Dr. Juzo, em Samambaia, PedAdote, no Paranoá, e Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia. A lista dos contemplados segue ordem alfabética.

Procedimento cirúrgico é gratuito para cães e gatos cujos tutores tiveram inscrições aprovadas | Foto: Divulgação/Brasília Ambiental;

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Brasília Ambiental lembra que, para a cirurgia do animal, o tutor precisa apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência do Distrito Federal no dia do atendimento. O não cumprimento desses requisitos impossibilitará o procedimento, e o tutor perderá a vaga, ficando impedido de se cadastrar novamente por 12 meses.

Além da relação dos cadastros aprovados, o Brasília Ambiental divulga a lista das inscrições indeferidas

Em 2021, o Brasília Ambiental promoveu cinco campanhas de castração, entre essas uma somente para cadelas. Ao todo, 10.330 animais foram beneficiados com a cirurgia gratuita. Este ano, além da campanha atual, já houve outras duas, totalizando 9.660 vagas ofertadas até o momento.

Veja aqui o resultado do cadastro presencial, realizado no Gama.

Já o resultado do cadastro online pode ser conferido neste link .

Acompanhe também as orientações para a cirurgia do pet.

Confira, ainda, a lista de cadastros indeferidos nas inscrições presenciais e os que foram vetados nas inscrições online .

*Com informações do Brasília Ambiental