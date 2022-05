Cancelado aviso de falta d’água no Park Way e no Núcleo Rural Vargem Bonita

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) cancelou interrupção no fornecimento de água anteriormente programada para terça-feira (24) no Park Way e no Núcleo Rural Vargem Bonita. A interrupção seria para a companhia fazer a interligação de uma nova adutora na região.

Apesar de essa operação ter sido adiada, a Caesb ressalta o cuidado que todos devem ter ao utilizar a água. O volume de água consumido individualmente usado impacta diretamente o abastecimento a toda a população.

Veja abaixo algumas dicas para colocar em prática neste momento:

? Verificar regularmente possíveis vazamentos em casa;

? Irrigar as plantas com regador em vez de usar mangueira;

? Quem tem áreas externas deve preferir utilizar nelas plantas nativas do cerrado, que são mais resistentes e demandam menos água;

? Usar aeradores de torneira, que consomem menos água;

? Retirar os restos de comida da louça a ser lavada e usar uma bacia para colocar o material enquanto passa o sabão, enxaguando tudo de uma vez;

? Quem tem piscina deve mantê-la coberta fora do período de uso;

? Usar baldes para lavar o carro ou as janelas;

? Reaproveitar a água utilizada na lavagem de roupas para lavar pisos e áreas externas;

? Juntar várias peças de roupas sujas para usar a máquina de lavar apenas uma vez.

Para mais dicas, confira as ilustrações com sugestões para o uso racional de água no perfil da Caesb no Instagram .

*Com informações da Caesb