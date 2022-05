FAPESP celebra hoje 60 anos de existência e serviços prestados

Em 23 de maio de 1962, há exatos 60 anos, o então governador Carlos Alberto de Carvalho Pinto assinou o decreto 40.132, que aprovou os Estatutos da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) possibilitou seu imediato funcionamento. “A criação de uma agência paulista de amparo à pesquisa foi resultado da ação coordenada de cientistas, acadêmicos, políticos, intelectuais e jornalistas, que teve como objetivo promover o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de São Paulo”, sublinha Marco Antonio Zago, presidente da Fundação.

Os 60 anos da FAPESP serão comemorados nesta quarta-feira (25/05), em solenidade que contará com a presença do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Carlão Pignatari; da secretária de Desenvolvimento Econômico, Zeina Latif; do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva; da presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Helena Nader; de reitores, pró-reitores, dirigentes de instituições de pesquisa e de empresas e pesquisadores, entre outros. A cerimônia será transmitida pelo canal da Agência FAPESP no YouTube.

Ao longo do último ano, diversas iniciativas marcaram o início das comemorações. Em 27 de maio de 2021, foi lançado o site A FAPESP e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que indexa o portfólio de programas e projetos apoiados pela Fundação a cada um dos 17 ODS, com o intuito de facilitar o acesso às pesquisas relacionadas e subsidiar políticas públicas nas diferentes áreas.

Em junho do ano passado, tiveram início as Conferências FAPESP 60 anos que, mensalmente, reúnem especialistas do Brasil e do exterior para debater temas estratégicos – como mudanças climáticas, biodiversidade, violência e educação, entre outros –, contribuindo para uma reflexão mais acurada sobre o futuro.

Já foram realizadas dez conferências e, até dezembro de 2022, estão programadas mais oito, além de duas Escolas FAPESP 60 anos – uma em Ciências Exatas, Naturais e da Vida e outra voltada às áreas de Humanidades, Ciências Sociais e Artes – com inscrições até 10 de junho.

Em julho de 2021, foi lançado o primeiro dos dez fascículos digitais que compõem o livro FAPESP 60 anos – Ciência, Cultura e Desenvolvimento. Coordenado por Carlos Vogt, ex-presidente da FAPESP e ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o livro oferece ao leitor um panorama da atuação da Fundação ao longo de seis décadas e do avanço da pesquisa no Estado de São Paulo.

Também em comemoração aos 60 anos da FAPESP, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp) tem reunido, desde o final de 2021, pesquisadores paulistas para uma análise crítica do estado da arte da ciência no Estado de São Paulo, com um olhar especial para as próximas duas décadas. O conjunto de temas analisados foi debatido com a comunidade científica da área e sintetizados em sete capítulos do livro O estado da arte da ciência em São Paulo em sintonia com o desenvolvimento brasileiro e mundial, que será lançado este ano. A partir de junho, cada capítulo finalizado será lançado on-line, com um seminário de apresentação.

Ainda no âmbito das comemorações dos 60 anos da Fundação, será realizada, em novembro, a Conferência Genoma 20 + 2, que analisará os avanços da pesquisa desde o ano 2000, data da publicação do sequenciamento do genoma da bactéria Xylella fastidiosa, o primeiro do Programa Genoma FAPESP.

Mais informações sobre essas iniciativas estão disponíveis na home page FAPESP 60 anos, acessível pelo portal da Fundação, junto com biografias de dirigentes, vídeos e entrevistas.