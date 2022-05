GDF seleciona instituição para organizar Prêmio Candanguinho de Poesia

Começa nesta segunda-feira (23) o prazo para inscrição para as empresas interessadas em realizar a segunda edição do Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil. Com aporte de R$ 250 mil, a organização da sociedade civil (OSC) selecionada vai gerir, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), todas as fases do concurso a partir de um termo de colaboração.

“O Candanguinho é um desafio de estímulo à leitura, à escrita e à criatividade desse público mais jovem” Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura e Economia Criativa

O edital de chamamento público foi publicado na sexta-feira (20). As inscrições deverão ser feitas até as 18h de 22 de junho, a partir do envio da proposta inscrição para o e-mail [email protected] .

A premiação será realizada no segundo semestre, premiando 30 poesias com temática livre, em língua portuguesa, produzidas por crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O prêmio será dividido em três categorias: de 6 a 12 anos, de 13 a 17 anos e para pessoas com deficiência.

“O Candanguinho veio para ficar. É um desafio de estímulo à leitura, à escrita e à criatividade desse público mais jovem, um importante começo para esse despertar da literatura e da poesia como uma forma de expressão”, explica o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

As poesias selecionadas serão publicadas em uma coletânea nos formatos de livro impresso, em braille e em audiolivro. Além de dez exemplares da obra impressa, os três primeiros classificados de cada categoria receberão um smartphone, um tablet e um leitor de e-book, respectivamente.

Para participar, os jovens escritores precisam residir no Distrito Federal. Também nos critérios de seleção, serão avaliados a originalidade, a criatividade, o uso adequado da linguagem própria da poesia e o limite de até 300 palavras por texto.

Edição anterior

A primeira edição do Candanguinho teve 180 inscrições

Na primeira edição do Candanguinho, a Secec registrou 180 inscrições e a premiação se destacou pela qualidade dos textos vencedores. “O sucesso do I Candanguinho, realizado no ano passado, quando as crianças ainda estavam em casa, veio mostrar que a secretaria está no caminho certo ao executar a política de valorização da leitura e escrita. Com isso, estamos contribuindo para a formação dos futuros guardiões da nossa língua”, comemorou a assessora de Relações Internacionais da Secec, Beth Fernandes.

“Esperamos repetir o mesmo sucesso de adesão que tivemos na premiação do ano passado, quando pudemos constatar o enorme talento dos nossos jovens poetas”, emenda o subsecretário de Patrimônio Cultural da Secec, Aquiles Brayner.

*Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa