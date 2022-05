Governo do AM incentiva pesquisa sobre plantas medicinais em comunidades tradicionais do Médio Solimões

Estudo recebe apoio da Fapeam via Programa Mulheres na Ciência

Projeto de pesquisa apoiado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), mapeia o uso de plantas medicinais e insumos fitoterápicos da rede produtiva em comunidades tradicionais abrangidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), Floresta Nacional (Flona) de Tefé e área rural de Tefé (município a 523 quilômetros de Manaus).

O estudo recebe apoio da Fapeam via Programa Mulheres na Ciência – Edital nº 001/2021, iniciativa do Governo do Estado que visa estimular a participação de mulheres na coordenação de propostas nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Ciências Agrárias no interior do estado do Amazonas, com a finalidade de dar visibilidade a projetos e promover o protagonismo feminino no sistema local de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

De acordo com a coordenadora da pesquisa, a bióloga e analista de Inovação e Pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), Tabatha Benitz, o estudo faz parte do plano de ação que vem sendo discutido como estratégico para o desenvolvimento do Polo BioAmazonas, cuja missão é contribuir para o desenvolvimento da cadeia de fitoterápicos no Amazonas; bem como para as ações do Núcleo Marapuama da RedesFito, que atua no incentivo e desenvolvimento de arranjos ecoprodutivos locais.

Além disso, a pesquisa tem intenção de gerar novas oportunidades para o desenvolvimento socioeconômico, contribuir para o conhecimento científico da temática na região, subsidiar o Polo BioAmazonas e o Núcleo Marapuama com informações para implementações de projetos futuros, incentivar e contribuir com a discussão para implementação de farmácias vivas na região do Médio Solimões e fortalecer o conhecimento dos produtores sobre seu potencial produtivo, ampliando a possibilidade de geração de renda.

Entre as plantas e vegetais apontados estão: pião-roxo, pião-branco, coerama, quebra-pedra, roxinha, vinagreira, mulata-catinga, mastruz, mucuracaá, maracujá, manjericão, mão-aberta, jambu, juntinha, alfavaca, cravo, cominho, capim-santo, chicória, bacurau, orelha-de-porco, cubiu, cipó-ambé, mutuquinha, amor-crescido, açaizinho, arruda, cajurana, camapu, entre outras.

“Já foram realizadas expedições no período da seca para coleta de material botânico, e agora estamos executando a etapa de coleta de material botânico no período da enchente e entrevistas com os detentores do saber tradicional”, informou Tabatha Benitz, acrescentando que, a partir de julho, as identificações taxonômicas serão feitas de forma sistemática.

A pesquisa está sendo realizada nas comunidades de Vila Alencar e Boca do Mamirauá, na RDS Mamirauá; nas comunidades de Bom Jesus e Tauari, da Flona de Tefé; e nas comunidades rurais de Tefé, Missões e Maranata.

FOTOS: Acervo da pesquisadora Tabatha Benitz