Obras na Avenida Paranoá reforçam acessibilidade

Os moradores do Paranoá já sentem os efeitos da reforma que está sendo executada na Avenida Paranoá, a principal da cidade. Orçada em R$ 16 milhões, a obra está 22% executada na via, que tem 2,7 km de extensão. Estão sendo construídos estacionamentos, calçadas niveladas e espaços para convivência em locais antes ocupados por veículos.

Nivelamento das calçadas: aos poucos, região central da cidade vai ganhando cara nova e mais segurança para pedestres | Fotos: Tony Oliveira/Agência Brasília

“Esse é um projeto de quase 15 anos que estamos fazendo virar realidade, é mais um saindo do papel nesta gestão” Luciano Carvalho, secretário de Obras

Os trabalhos têm por objetivo melhorar a acessibilidade em todo o local. Para tanto, estão em construção rampas que facilitam a mobilidade de idosos e pessoas com deficiência, enquanto as calçadas passam por reformas, os estacionamentos ganham reestruturação e a sinalização vai sendo implantada.

“A opção pelo estacionamento intertravado é para evitar o excesso de água das chuvas na superfície”, disse o engenheiro Vilmar Azevedo, da Secretaria de Obras. Ele adiantou que a próxima etapa da reforma na Avenida Paranoá será a construção de uma ciclovia no canteiro central.

Moradores aprovam

Quem se manifesta otimista com as obras é a vendedora Maiana da Silva, que trabalha em uma loja em frente à lateral da avenida, onde antes havia um estacionamento e agora está sendo construído um espaço para pedestres com canteiros. “Vai melhorar bastante”, comemora.

Carlos Renato Oliveira, que mora e trabalha na cidade, acompanha o movimento: “As calçadas estão ficando ótimas, são bem espaçosas”

Morador do Paranoá há 30 anos, Carlos Renato Oliveira tem observado os trabalhadores na construção da calçada em frente à loja em que trabalha. “As calçadas estão ficando ótimas, são bem espaçosas. Melhorou muito para as pessoas que têm dificuldade de caminhar”, avalia. “Antes não dava para caminhar nas calçadas, elas eram desniveladas”.

O secretário de Obras, Luciano Carvalho, diz que esta era uma demanda antiga da comunidade. “Esse é um projeto de quase 15 anos que estamos fazendo virar realidade, é mais um saindo do papel nesta gestão”, ressalta. “O Paranoá é uma cidade antiga e consolidada, e essa avenida é referência para os moradores. É uma requalificação que estamos fazendo em outras cidades e que chega agora ao Paranoá”.

A previsão é que, após a obra, as calçadas próximas às edificações tenham passeios livres de 3 metros de largura para circulação em quase toda a avenida. Algo bem diferente de antes da reforma, quando os pedestres precisavam disputar espaço com os veículos.