Beach tenista Denise Porto é a convidada do Sem Censura desta segunda

O programaSem Censuradesta segunda-feira (23) recebe a vice-presidente da Federação Brasiliense de Tênis e Beach Tennis, Denise Porto. A ex-atleta e atual administradora e gestora desportiva conversa com a apresentadora Marina Machado sobre o fenômeno e a consolidação dobeach tennis(tênis de praia) como uma das modalidades mais procuradas no Brasil.

Denise Goyzueta Porto nasceu em Brasília em 1976, filha da peruana Rita Goyzueta e do carioca Carlos Henrique Porto. Começou a jogar tênis ainda adolescente, mas uma fratura no punho, ao cair de uma árvore, a afastou da prática esportiva. Reencontrou-se com o esporte por meio dobeach tennisem 2014. Participou de competições nacionais e internacionais, como a Copa das Federações, e de um mundial, em Aruba, em 2015. Pioneira da modalidade esportiva na capital federal, ajudou a consolidá-la como uma das mais procuradas em Brasília.

Fenômeno nacional, o tênis de praia tem cerca de 600 mil jogadores no Brasil, diz a Confederação Brasileira de Beach Tennis. Criado em 1987, na província de Ravena, na Itália, a profissionalização desse esporte começou em 1996. A modalidade chegou ao Brasil em 2008, no estado do Rio de Janeiro e, de lá para cá, tem conquistado os brasileiros. Segundo a Federação Internacional de Tênis, o Brasil é a segunda maior potência do tênis de praia, atrás apenas da Itália.

Participam do programa como debatedores convidados o professor de educação física Delano Choairy e o jornalista daEBCLeandro Alarcon.



OSem Censuravai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novelaA Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta, por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pelaEmpresa Brasil de Comunicação(EBC) e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e YouTube, pelas quais o público pode participar usando ahashtag#SemCensura.

Ao vivo eon demand

Acompanhe a programação daTV Brasilpelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize!

Seus programas favoritos estão noTV Brasil Play, pelo endereço play.ebc.com.br ou por aplicativo nosmartphone. Oapppode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .