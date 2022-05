3ª Conferência Distrital de Saúde Mental é adiada para 22 e 23 de junho

Após a realização das etapas regionais nas sete regiões de saúde, ao longo do mês de abril, é a vez da etapa distrital da 3ª Conferência Distrital de Saúde Mental, que teve mudança de datas. O evento estava programado para os dias 8 e 9 de junho, mas foi remarcado para os dias 22 e 23 de junho.

“Temos trabalhado para construir uma conferência participativa e representativa, principalmente dos usuários e de suas demandas” Vanessa Soublin, diretora de Saúde Mental da Secretaria de Saúde

O evento, que ocorrerá no auditório do Centro Universitário IESB, na Asa Sul, em Brasília, é preparatório para a etapa nacional da conferência, a ser realizada entre os dias 8 e 11 de novembro, também em Brasília.

“As sete conferências regionais de saúde mental foram bem-sucedidas e nos aproximamos da 3ª Conferência de Saúde Mental do DF. São quase 12 anos desde a última Conferência Nacional de Saúde Mental e as expectativas são as melhores possíveis”, analisa a presidente do Conselho de Saúde do DF, Jeovânia Rodrigues.

Arte: Secretaria de Saúde

A diretora de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, Vanessa Soublin, destaca que as etapas regionais foram abertas à participação de todos os atores envolvidos no debate da área e que, na etapa distrital, participam os delegados eleitos pelas regiões de saúde. “Temos trabalhado para construir uma conferência participativa e representativa, principalmente dos usuários e de suas demandas”, reforça.

Conferência nacional

A 5ª edição da Conferência Nacional de Saúde Mental traz como tema central e orientador dos debatesA política de saúde mental como direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS. A partir dele, as discussões ocorrem em tornos dos eixos e subeixos.

Em âmbito nacional, a organização da conferência é feita pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Já no DF, cabe ao Conselho de Saúde do Distrito Federal (CSDF) a condução da etapa regional e distrital.

O CSDF é órgão vinculado à Secretaria de Saúde e sua composição conta com representantes de entidades e movimentos representativos de usuários, dos trabalhadores da área da saúde, governo e prestadores de serviços de saúde.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF