Partida de futebol solidária arrecada 60 toneladas de alimentos

O jogo de futebol solidárioDriblando a fomeencheu o Estádio Joaquim Domingos Roriz, em Samambaia Sul, neste sábado (21). O governador Ibaneis Rocha deu o pontapé inicial da partida diante de um público de sete mil pessoas, segundo estimativa da organização do evento.

Governador Ibaneis Rocha esteve no jogo, realizado neste sábado (21), em Samambaia Sul | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

A entrada para o jogo, uma iniciativa da Igreja Universal do Reino de Deus e da Rede Record, era 1 kg de alimento não perecível. Junto com as arrecadações promovidas por grupos católicos, espíritas e candomblecistas, o volume de doações chegou a 60 toneladas.

De acordo com o pastor da Universal Luis Henrique Leonel, os donativos serão destinados a várias organizações não-governamentais. “São instituições ligadas a todas as religiões, porque Deus é um só”, ressaltou. “ODriblando a fomeacontece em todo Brasil, e agora foi a vez de o Distrito Federal mostrar sua solidariedade”.

Além da partida de futebol, o evento teve apresentações de dança e da banda da Polícia Militar. A diarista Maria de Lurdes, 59 anos, era uma das mais animadas da arquibancada. “Vim ajudar aqueles que não tem o pão de cada dia na mesa”, contou. “Fiquei surpresa ao encontrar uma festa tão bonita “.