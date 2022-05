Final do Miss e Mister Gari DF será neste sábado (21)

Os vencedores do Miss e Mister Gari DF 2022 serão conhecidos neste sábado (21), em uma cerimônia na Concha Acústica, a partir das 17h. Antes de entrarem na passarela, os candidatos ganharam um dia de beleza, na sede do Senac, no Setor Comercial Sul, onde fizeram cabelo, maquiagem e os preparativos para o desfile.

Dia dos Garis foi comemorado no dia 16 de maio; concurso de beleza faz parte das ações para homenagear a categoria | Foto: Kiko Paz/Novacap

Em sua sexta edição, o evento conta com a participação de 30 mulheres e 15 homens, que deixaram a rotina de cuidar da limpeza das ruas da cidade para fazer bonito e esbanjar beleza e simpatia na passarela. O casal de gari que conquistar o carisma da banca julgadora será eleito o mais belo do DF.

A escolha dos finalistas foi realizada em seletivas organizadas pelas empresas de limpeza do Distrito Federal, onde os próprios garis escolheram seus representantes para disputar a grande final. O evento teve a inscrição de mais de 170 coletores da limpeza urbana do Distrito Federal.

A idealizadora do concurso, Fátima Dias, explica que a iniciativa surgiu para resgatar a autoestima dos garis, além de despertar a consciência da sociedade na valorização e respeito dessa parcela da população. “Nosso intuito é valorizar essa categoria, que é essencial para manter nossa cidade limpa. Queremos quebrar os paradigmas impostos, principalmente o da invisibilidade social. Eles são cidadãos que merecem respeito como qualquer outro”, ressalta Fátima Dias.

A final do evento é promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) e as empresas Valor Ambiental, Sustentare Saneamento e Suma Brasil.

“Temos orgulho em fazer parte das iniciativas que promovam a valorização e o respeito a esses profissionais. Conseguimos mobilizar nosso time de voluntários para contribuir na preparação dos candidatos e na organização do evento. É uma forma de retribuir pelo trabalho que esses profissionais prestam à sociedade”, destacou o secretário da Sejus, Jaime Santana.

Para o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, é importante a união de esforços para valorização dos garis. “Não só o SLU, mas todos do Governo do Distrito Federal estão muito felizes pelas homenagens pelo Dia do Gari, e o concurso é uma delas. É uma iniciativa que valoriza a categoria e transforma vidas através da autoestima”, disse.

*Com informações da Sejus