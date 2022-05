12 mil alunos no programa QualificaDF

Os alunos do programa de capacitação QualificaDF participaram do workshopMarcando pontos em sua carreirana manhã deste sábado (21). O evento, realizado no ginásio Nilson Nelson, contou com palestra de grandes nomes do esporte, como o ex-lutador de MMA Rodrigo “Minotauro” Nogueira e a ex-jogadora de basquete Hortência.

“O projeto de qualificação profissional é uma das nossas principais bandeiras. Temos 24 mil alunos no QualificaDF e outros 10 mil alunos no RenovaDF, mais voltado para a construção civil”, ressaltou o governador Ibaneis Rocha, após assistir às palestras. “O governo não gera emprego, quem gera emprego é empresário. Mas a mão de obra tem que estar qualificada para isso”, completou.

A formatura da primeira turma do QualificaDF, uma iniciativa da Secretaria do Trabalho em parceria com a empresa de capacitação Praxis, será no dia 30 de junho. São 50 opções de cursos voltados para vendas, indústria, agronegócio, serviços e saúde.

Alunos do QualificaDF participaram de workshop neste sábado (21), no ginásio Nilson Nelson | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Aluna do QualificaDF, a dona de casa Marize Nádia Teodoro, 57 anos, vê no programa a chance de alcançar a independência financeira. “Eu sempre quis ensinar outras pessoas a cozinhar, mas me faltava mais conhecimento”, conta a estudante do curso de panificação e confeitaria. “Agora que aprendi a parte técnica, já posso montar a minha escola”.

Os alunos do programa QualificaDF recebem uniforme, auxílio transporte, lanche diário, seguro contra acidentes pessoais e certificado autenticado pela entidade qualificadora e pela Secretaria de Trabalho. Além disso, ganham um kit educativo composto de apostila, caderno com 96 folhas, caneta esferográ?ca, borracha, lápis e pasta plástica com elástico.

De acordo com o secretário de Trabalho, Thales Mendes, a escolha das áreas foi feita com base em muita pesquisa. “Ouvimos os empresários para saber quais eram as principais demandas. A ideia era fazer um pacote de qualificação profissional voltado para vagas que já existem no mercado de trabalho”, comentou Thales.

“Eu venho do setor produtivo e uma das coisas que mais me entusiasma é a questão da qualificação profissional e da geração de empregos”, observou o deputado Robério Negreiros. “Agradeço imensamente ao Ibaneis por ter investido nesse programa”.

O deputado Rafael Prudente destacou a grandiosidade do QualificaDF. “Temos o maior programa de qualificação profissional do Brasil em andamento”, afirmou. “Espero que logo após esse curso todos vocês tenham oportunidade de trabalho com carteira assinada”.

A deputada Celina Leão apontou que a população do DF quer ter dignidade e trabalho para quitar as contas no final do mês. “O QualificaDF realmente ajuda as pessoas a se capacitarem profissionalmente”, avaliou. A deputada federal Flávia Arruda reforçou a importância do programa. “Sem qualificação não há oportunidade de emprego”, pontuou.