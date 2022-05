Escola Classe 1 de Sobradinho abre as portas para vacinação contra covid-19

A Escola Classe 1 de Sobradinho abriu as portas, neste sábado (21), para receber crianças, adultos e idosos que precisam colocar a vacinação contra a covid-19 em dia. São oferecidas primeira e segunda dose para todo o público vacinável, a partir de quem tem 5 anos; dose de reforço para os maiores de 18 anos e quarta dose para maiores de 60 anos.

Quem participou de reunião escolar neste sábado, na Escola Classe 1 de Sobradinho, também pôde se vacinar contra a covid-19 | Fotos: Tony Winston/Agência Saúde DF

A diretoria da unidade escolar se preparou para garantir uma boa cobertura vacinal para os alunos e os pais. Hoje também foi dia de reunião escolar para acompanhamento das atividades dos estudantes. Isso garantiu um bom número de pais e filhos, que aproveitaram a data para se imunizar.

Alberton Lyon foi conversar com as professoras sobre o aproveitamento escolar do filho, Rafael Ribeiro, e os dois saíram da escola com vacina no braço. O adulto tomou a dose de reforço, que estava atrasada, e a criança recebeu a primeira dose do imunizante. “Resolvemos as duas coisas”, disse Alberton.

A diretora da unidade escolar, Eila Almeida, reforçou a importância de ações que promovem a integração da escola com as famílias. “Traz a comunidade para dentro da escola, gera uma identificação”, comentou.

“Ajudou muito ser perto de casa”, disse Helena Silva, de 77 anos, que recebeu a quarta dose

Mas a vacinação não está restrita à comunidade escolar. A aposentada Helena Silva Costa, 77 anos, aproveitou para receber a sua quarta dose, a segunda de reforço. “Ajudou muito ser perto de casa”, comemorou. Quem estava com a dose de reforço atrasada, como o bombeiro civil Francisco Pinheiro também pôde colocar o cartão de vacina em dia. “É importante. Tem que tomar”, reforçou.

Neste sábado, também há vacinação contra covid-19 na UBS 1 da Asa Sul, UBS 2 de Ceilândia e UBS 5 do Gama. Confira aqui os endereços e horários.

Nesta semana, a Secretaria de Saúde apresentou números que mostram a baixa cobertura da dose de reforço, principalmente na população de 20 a 40 anos, que tem reunido 50% dos novos casos.

A parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação deve se repetir até o fim do mês de junho. Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos, em 16 de janeiro deste ano, pouco mais de 130 mil receberam a primeira dose, cerca de 50% do público estimado.

A segunda dose foi aplicada em 79 mil crianças, aproximadamente 30% da população de 5 a 11 anos, calculada em 268 mil indivíduos, pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan).

*Com informações da Secretaria de Saúde