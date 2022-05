SP tem Semana Municipal do Brincar com atividades presenciais e online

A partir deste sábado (21), as crianças da capital paulista poderão se divertir com a Semana Municipal do Brincar que será realizada até 28 de maio. O evento, que é anual, pretende sensibilizar a sociedade para o direito ao brincar e visibilizar a cultura da infância, mobilizando a todos sobre a importância do desenvolvimento integral das crianças.

A Semana Municipal do Brincar está alinhada com a Semana Mundial do Brincar, organizada pela Aliança pela Infância, e o tema escolhido para esta edição é "Confiar na Força do Brincar".

“O brincar é o espaço onde a criança trabalha aspectos da confiança. Por meio do brincar, a criança estabelece vínculos com as outras pessoas, aprende a se relacionar. O brincar livre é um mergulho da confiança da criança na sua própria potência. A criança tem que confiar que vai conseguir pular, que vai conseguir empilhar aqueles blocos de madeira, que vai conseguir se jogar nos braços da mãe. Ela vai conquistando as suas potências e aprendendo os seus limites aos poucos, vai criando confiança em si mesma e no mundo a sua volta”, explicou a coordenadora da Secretaria Executiva da Aliança Pela Infância, Letícia Zero.

Por conta do momento de reabertura gradual em relação à pandemia, este ano, a semana contará tanto com atividades presenciais como online. As atividades são gratuitas e variadas com o objetivo de acolher as crianças e também aqueles que convivem com elas, que se interessam pela cultura do brincar e que atuam profissionalmente na promoção de políticas públicas voltadas para a infância, sua proteção integral e a garantia do direito ao brincar.

A programação online contará com vídeos com propostas de brincadeiras para crianças, produzidos pelos Serviços de Assistência Social à Família (SASFs), da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e rodas de conversa com profissionais e especialistas.

A primeira roda será voltada a todos que convivem com crianças - famílias, cuidadores/as, educadores/as e demais profissionais - para discussão sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil e humano. A segunda roda será destinada a gestores/as públicos/as e trata da institucionalização de políticas que favorecem o direito ao brincar e a proteção integral da infância.

As atividades para as crianças serão ofertadas de forma descentralizada em espaços e equipamentos públicos diversos pela cidade. A programação completa da Semana Municipal do Brincar 2022 pode ser acessada pela internet.