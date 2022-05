Mutirão leva energia a 420 famílias da comunidade de Água Quente

O Energia Cidadã da Neoenergia Brasília visa estimular o desenvolvimento econômico, social e ambiental da população, culminando, das 9h às 13h, com amplo mutirão realizado neste sábado na região (21)| Fotos: Paulo H Carvalho / Agência Brasília

É batata. Choveu e os moradores do Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas, ficam sem luz. E, ultimamente, nem anda precisando da atuação de São Pedro para a rede, então improvisada, cair na região. O que dizer desse benefício básico em tempo de inverno brasiliense? Pois bem, agora essa rotina de desconforto e incertezas vai acabar com a regularização, neste primeiro mutirão, do fornecimento de energia para 420 famílias locais. No total, com a realização de mais três mutirões como o deste sábado, mais de 1,9 mil moradias terão o fornecimento regularizado na região.

“Ninguém merece ficar sem água quente neste período de frio lascado, né?”, pondera a moradora da Quadra 13, Catilene Aquino dos Santos, 39. “Com a legalização da energia, vamos ter que pagar, claro, mas vai ficar bom para todo mundo. Não é só pelo conforto, mas pela segurança também”, comenta a dona de casa, Ranilde Assunção, 48.

“Essa parceria com a Neoenergia, junto com as administrações regionais e a Segov é de inclusão social, é a cidadania chegando na porta do cidadão que vai poder ter a conta de luz no nome dele, energia de qualidade, sem precisar usar as alternativas não consideradas legais” José Humberto, secretário de Governo

Aliado ao Programa Energia Legal do GDF, o Energia Cidadã da Neoenergia Brasília visa estimular o desenvolvimento econômico, social e ambiental da população, culminando, das 9h às 13h, com amplo mutirão realizado neste sábado na região (21). Na ocasião, vários benefícios técnicos e comerciais serão ofertados aos moradores do local. Entre eles estão a regularização de clientes, troca de lâmpadas convencionais por modelos LED, parcelamento de débitos, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica. A criançada vai aproveitar o encontro, já que a concessionária montará uma área com cama elástica, algodão-doce e pipoca.

Uma tenda montada no local irá orientar a população sobre como utilizar racionalmente os equipamentos elétricos e, assim, economizar energia. O trabalho em Água Quente começou na última segunda-feira (16) e, ao longo de toda a semana, a concessionária realizou as primeiras ligações regulares de energia elétrica para as famílias do local. Uma das moradias beneficiadas nesta primeira etapa da ação foi a da jovem dona-de-casa, Daiane Aparecida Rodrigues, 25 anos, mãe de duas crianças pequenas.

“A gente que tem filho pequeno não pode ficar sem energia em casa e aqui, como era improvisada, caia bastante, era muito ruim”, conta ela. “Com energia garantida vamos ficar mais tranquilo agora”, torce.

Para o secretário de Governo, José Humberto, essa parceria do GDF com a Neoenergia para fornecer energia regular de qualidade e com confiabilidade para a população do Distrito Federal é essencial. “Essa parceria com a Neoenergia, junto com as administrações regionais e a Segov é de inclusão social, é a cidadania chegando na porta do cidadão que vai poder ter a conta de luz no nome dele, energia de qualidade, sem precisar usar as alternativas não consideradas legais”, destaca o gestor. “A distribuidora regularizou a energia para mais de 28 mil famílias no último ano, levando desenvolvimento econômico, social e dignidade para essa parcela da população”, explica o diretor-presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Candian.