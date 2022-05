Caravana Brasil pra Elas começa amanhã em Campo Grande

Campo Grande recebe neste sábado (21) a caravana Brasil pra Elas. A capital do Mato Grosso do Sul será a primeira de cerca de dez cidades que devem receber cursos, capacitações, ofertas de crédito e palestras até o fim de junho. A proposta, de acordo com a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques, é encorajar e dar apoio para que mulheres comecem uma atividade profissional.

“Fizemos uma grande parceria com todos os entes do Sistema S, Senai, Sebrae, Sesi, com os bancos, Caixa, Banco do Brasil”, disse, em entrevista ao programaA Voz do Brasil. “Vai ter palestra, abertura de conta, vamos ensinar a usar PIX e, principalmente, oferecer cursos gratuitos [com duração] desde um dia até 90 dias”, completou.

A secretária lembrou que o programa Auxílio Brasil, por exemplo, tem mais de 11 milhões de mulheres cadastradas – cerca de dois terços do total. “A gente quer dar não só assistência social para essas mulheres cuidarem das famílias, mas também dar apoio pra que elas comecem a ter a própria renda e cuidem dos filhos e de si mesmas com renda própria, com atividade própria”, explicou.

“A gente vai estar em campo não só com o Ministério da Economia, mas com o Ministério da Mulher e os bancos. Esse trabalho de campo é justamente pra capturar qual a demanda, o que a mulher quer. A gente quer apoiar a mulher pra ela ser o que quiser”, finalizou.

» Confira a programação completa da caravana em Campo Grande aqui .

Assista ao programa: