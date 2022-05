Governo do Estado é convidado para plano de trabalho que discutirá desenvolvimento sustentável do Sul do Amazonas

O trabalho formado pela sociedade civil organizada, governos federal, estadual e prefeituras municipais

O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), foi convidado para participar da retomada do plano de trabalho da frente interinstitucional formada por representantes da sociedade civil organizada, governos federal, estadual e prefeituras municipais em prol do Sul do estado.

Intitulado “Aliança para o Desenvolvimento Sustentável do Sul do Amazonas”, o movimento reúne representantes dos municípios: Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá, Humaitá, Boca do Acre, Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí e Maués.

Nesta sexta-feira (20), o secretário executivo de Desenvolvimento, Valdenor Cardoso, recebeu o representante da Aliança, Josimar Fidel, que externou o pedido de parceria junto ao governo do Amazonas.

“Este governo é desenvolvimentista, que busca o ordenamento com fins de estabilidade social, jurídica. E está de portas abertas para discutir os mecanismos para o desenvolvimento sustentável que incluem o ordenamento territorial, ambiental e fundiário, a bioeconomia, infraestrutura, dentre outros”, disse Cardoso.

Os representantes da Sedecti e da Aliança definiram que haverá um encontro de nivelamento para atualização sobre os trabalhos da frente.

“Nós buscamos o desenvolvimento sustentável do Sul do Amazonas como forma de agregar mais valor às famílias da nossa região. Desde 2016, nos reunimos para interagirmos com os diversos atores deste processo e encontrarmos soluções para a geração de renda e melhoria da qualidade de vida da nossa gente”, contou Fidel que estava acompanhado da representante da GIZ, Ana Claudia Bandeira de Melo.