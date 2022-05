Mais viagens nas linhas de ônibus para o Café sem Troco

A partir da próxima segunda-feira (23), a linha de ônibus 190.3, que faz o trajeto entre São Sebastião e Café Sem Troco, e a 190.2, que liga Paranoá, Café Sem Troco e São Sebastião, receberão alterações com o intuito de adequar a oferta de viagens de ônibus à demanda da população.

“A secretaria analisou a importância das solicitações da população e decidiu que a linha 190.2 contará com mais viagens e que a 190.3, que era operada pela empresa TCB, será assumida pela Pioneira e contará também com mais horários” Márcio Antônio de Jesus, subsecretário de Operações

A linha 190.2 passará a operar com 3 viagens de ida (5h30, 12h e 16h) e três de volta (7h20, 14h e 18h15). Já a 190.3 começará a circular com veículos da empresa Pioneira, com viagens às 5h, 12h45 e 18h30.

O subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade, Márcio Antônio de Jesus, explica que após reuniões com as lideranças comunitárias do Café Sem Troco, foi decidida a implantação de melhorias para região. “A secretaria analisou a importância das solicitações da população e decidiu que a linha 190.2 contará com mais viagens e que a 190.3, que era operada pela empresa TCB, será assumida pela Pioneira e contará também com mais horários”, afirma.

As duas linhas circulam de segunda à sábado e a tarifa é de R$ 5,50. Os horários e itinerários estarão disponíveis no site dfnoponto.df.gov.br a partir da próxima segunda-feira (23).

Serviço

Novos horários linha 190.2

Ida: 5h30, 12h e 16h, saindo

Volta: 7h20, 14h e 18h15, saindo

Circulação: segunda à sábado

Empresa: TCB

Início: 23/5

Tarifa: R$ 5,50

Novos horários e mudança de empresa da linha 190.3

Saídas: 5h, 12h45 e 18h30, partindo do terminal de São Sebastião

Circulação: segunda à sábado

Empresa: Pioneira

Início: 23/5

Tarifa: R$ 5,50

*Com informações da Semob-DF