Governo do Amazonas apoia pesquisa que incorpora ártropodes de importância médica em coleção da FMT-HVD

O projeto apoiado pela Fapeam pretende acrescentar cerca de mil exemplares de escorpiões e outros animais ao acervo

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), está apoiando o projeto “Renovação de acervo e modernização da Coleção de Arthropoda de importância Médica da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado”, da pesquisadora Maria das Graças Vale Barbosa Guerra.



O projeto, ainda em andamento, conta com recursos do Programa de Apoio a Organização, Restauração, Preservação e Divulgação das Coleções Biológicas e de Museus do Amazonas – Coleções Biológicas, Edital 008/2019 da Fapeam, que apoia estudos que visem dar suporte à organização, informatização, gestão e divulgação de coleções biológicas institucionais e de museus já existentes e pesquisas consideradas estratégicas para o Amazonas, em instituições locais públicas ou privadas, sem fins lucrativos.



Conforme a coordenadora da pesquisa estudo e doutora em Ciências Biológicas, Maria das Graças Guerra, a FMT-HVD já teve uma proposta aprovada no edital para Coleções Biológicas ofertado anteriormente pela Fapeam, onde foi feito o levantamento e catalogação sistemática de todo material armazenado referente aos insetos vetores. Nesse período registrou-se no acervo da coleção 57 espécies de importância médica, sendo 39 de Culicidae e 18 espécies de Flebotomíneos, entre um total de 88.058 insetos da ordem Diptera, 59.597 (67,7%) família das muriçocas, mosquitos ou pernilongos e, 28.461 (32,3%) Psychodidade subfamília Flebotominae (insetos conhecidos como mosquito-palha).



“A relevância desse novo projeto está na proposta de incorporar na coleção, cerca de mil exemplares de escorpiões, que não foram incluídos na primeira versão do projeto, bem como de outros grupos de importância médica tais como: aranhas, centopeias, vespas, e formar um acervo com espécies de triatomíneos, insetos vetores da doença de Chagas, enfermidade emergente em expansão na Amazônia”, destaca a pesquisadora.



Ela explica que, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, as atividades de campo do projeto foram prejudicadas e o estudo ainda está na fase final da coleta de material. Os escorpiões já existentes foram quantificados e inseridos no acervo, somente aqueles em condições adequadas, para serem mantidos em uma coleção. Exemplares novos, tanto de insetos não hematófagos, quanto de aranhas, escorpiões, centopeias, entre outros, estão sendo coletados de acordo com o hábito diurno ou noturno, através de busca ativa manual usando aspiradores e busca passiva (armadilhas diversas).



Maria das Graças ressalta que o apoio da Fapeam no sentido de renovar e modernizar a coleção de Arthropoda irá disponibilizar um acervo de importância médica composto por espécies de artrópodes implicados na transmissão de doenças ou causadores de acidentes humanos, além de formar recursos humanos a partir da atração de alunos e pesquisadores para desenvolvimento de pesquisa com os grupos.



“A Fapeam tem papel fundamental nesse processo, na medida em que financia a execução e viabiliza a realização dos objetivos propostos”, enfatiza.

O Programa de Apoio a Organização, Restauração, Preservação e Divulgação das Coleções Biológicas e de Museus do Amazonas, edição 2019, apoia com recursos financeiros e bolsas, projetos que visem dar suporte à organização, informatização, gestão e divulgação de coleções biológicas institucionais e de museus já existentes e consideradas estratégicas para o Estado do Amazonas em Instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos.



Artrópodes (Filo Arthropoda) são animais invertebrados e que habitam os mais diversos ambientes do planeta, sendo classificados em cinco grupos: insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópodes e quilópodes – Fonte:www.biologianet.com/zoologis/artropodes.htm.

Esses animais têm importância científica, especialmente para a área médica