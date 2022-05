Blitz educativas e palestras do Maio Amarelo alcançaram 10 mil pessoas

As ações do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), por meio da sua diretoria de educação, durante o Maio Amarelo, seguem a todo vapor. Desde o começo da campanha, cerca de dez mil pessoas participaram das atividades.

Desde o último dia 11 até esta sexta-feira (20), aproximadamente 7 mil pessoas participaram das atividades desenvolvidas pelos educadores. Durante esse período, foram realizadas blitz educativas em trechos de rodovias distritais; uma efetuada na DF-180 e outra direcionada a motocicletas, na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho do Pistão Sul.

Desde o último dia 11, foram realizadas blitz educativas em trechos de rodovias distritais como a Estrada Parque Contorno (DF-001) | Fotos: Divulgação/DER-DF

A equipe também esteve presente na edição 2022 da Conferência Nacional das Autoescolas e no Terraço Shopping. Além disso, palestras foram realizadas na Rede de Ensino Certo, na Escola CCI e na fábrica de Cimentos Ciplan, na Fercal. Diversos kits educativos, com materiais específicos para cada tipo de público, foram distribuídos.

“Nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas e mostrar a importância da prudência no trânsito para diminuir, ao máximo, o número de vítimas” Jucianne Nogueira, diretora de educação do DER

Nas ações diretas, o DER-DF conta com parceria de instituições de peso, como o Sest/Senat, Laboratório Santa Paula e Hospital Santa Marta. “Nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas e mostrar a importância da prudência no trânsito para diminuir, ao máximo, o número de vítimas. A participação da comunidade é indispensável para que vidas sejam salvas”, concluiu a diretora de educação do DER, Jucianne Nogueira.

Indiretamente, milhares de pessoas acompanham peças alusivas ao tema deste ano, “Juntos salvamos + vidas no trânsito”, nas principais rodovias distritais – em parceria com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) – e em telões espalhados pelo Metrô DF e em totens da Rodoviária do Plano Piloto.

Na opinião da auxiliar de serviços gerais Sabrina Araújo, 31 anos, as atividades educativas estimulam a população a entender e agir de forma prudente no trânsito. “Muitas pessoas passam pela Rodoviária do Plano Piloto todos os dias. E uma campanha como esta do Maio Amarelo é muito importante porque mostra o que podemos fazer para evitar acidentes”, concluiu.

As ações educativas permanecem até o final deste mês e incluem as seguintes atividades: a tradicional doação de sangue no Hemocentro, a campanha para pedestres, as palestras em empresas, shoppings e escolas, além dos passeios motociclísticos e ciclísticos.

Confira a programação de atividades do DER-DF no Maio Amarelo.

*Com informações do DER-DF