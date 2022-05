Alunos do Cemi Cruzeiro têm aulas de educação no trânsito

Os alunos do Centro de Ensino Médio Integrado (Cemi) do Cruzeiro apresentaram, na tarde de quarta-feira (18), os trabalhos de conclusão do curso Cidadania no Trânsito. A aprovação nessa etapa é condição obrigatória para o recebimento do certificado de conclusão, que terá validade como formação teórico-técnica do processo de obtenção da Carteira de Habilitação pelos jovens participantes do projeto.

Simulações de acidentes e situações gerais no trânsito fizeram parte do curso | Foto: Divulgação/Detran

Os trabalhos foram desenvolvidos com o tema “Juntos Salvamos Vidas”, centrado na abordagem de assuntos trabalhados nas diversas disciplinas ministradas durante as 90 horas de curso. No Cruzeiro, 20 alunos concluíram com excelente avaliação essa etapa.

Entre os temas abordados, havia noções de primeiros socorros e normas de circulação

Foram utilizadas diversas técnicas, como produção de panfletos, cartazes, minipalestras com slides, dramatizações, simulação da manobraheimlich(desengasgo) para desobstrução de vias aéreas, esquetes e jogos de cena com improviso – durante os quais a plateia sugeria um tipo de veículo e a situação de risco a ser abordada.

Prevenção e cidadania

Além de simular situações de risco de acidentes, os alunos focaram a prevenção, explicando o que deveria ter sido feito para evitar o acidente ou minimizar as lesões e a gravidade dos acidentados. Para tanto, os estudantes abordaram normas de circulação, noções de primeiros socorros, fundamentos de direção defensiva, respeito a regras de trânsito, boas relações no trânsito e cuidados com a manutenção do veículo.

No somatório, foi uma demonstração de que aprenderam muito nas aulas de noções de cidadania, proteção e respeito ao meio ambiente e convívio social no trânsito, direção defensiva, noções, legislação de trânsito e noções de funcionamento de veículos de duas ou quatro rodas.

Nos próximos dias, alunos das demais escolas farão suas apresentações conclusivas da participação nesse projeto-piloto, uma iniciativa pioneira do Detran para oferecer gratuitamente às escolas públicas a formação teórico-técnica que integra o processo de habilitação de condutores.

*Com informações do Detran-DF