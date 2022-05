Pistão Norte terá duas faixas bloqueadas neste domingo (22)

Em razão do passeio ciclístico programado para este domingo (22) no Taguaparque, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) fará o bloqueio de duas das três faixas às margens do Pistão Norte, na Estrada Parque Contorno (DF-001), entre as 9h as 11h.

Área demarcada em amarelo é a que sofrerá intervenção no trânsito | Foto: Divulgação/DER

A intervenção será feita nos dois sentidos da rodovia. As faixas central e da esquerda serão bloqueadas para os veículos. Os motoristas poderão trafegar normalmente pela faixa da direita. Após o término do evento, o fluxo voltará ao normal.

O passeio de bicicleta faz parte da programação da campanha Maio Amarelo, que começou no dia 3 deste mês para chamar atenção sobre os altos índices de acidentes de trânsito com vítimas.

*Com informações do DER