Acessos a paradas de ônibus da W3 Sul reformados e prontos para uso

Os acessos às paradas de ônibus na via W3 Sul agora estão mais seguros e renovados. As fissuras e os buracos nos recuos dos abrigos onde param os coletivos vinham gerando dor de cabeça a passageiros e motoristas. Com o tempo, muitos deterioraram. Em mais uma ação do programa GDF Presente, os pavimentos foram recuperados essa semana.

Os recuos dos pontos de ônibus receberam um novo pavimento, melhorando a circulação no local| Foto: GDF Presente

Os pontos da 716 Sul (em frente ao Setor Hospitalar) – um dos mais movimentados da avenida – e os da 712/713 receberam os serviços executados por uma equipe da Novacap. Feitos de concreto, os recuos receberam um novo pavimento, melhorando a circulação no local. Cerca de 20 toneladas de massa asfáltica foram empregadas.

Estudante de um colégio na Asa Sul e moradora de Santa Maria, Sofia Sardinha, 15 anos, pega o coletivo diariamente na 716. Ela aprovou o serviço e revela que estava preocupada com incidentes. “Tinha alguns buracos aqui no acesso do ônibus e na pista. E passa muito pedestre por aqui. Há o risco de tropeçar”, aponta. “Vai melhorar bem. É um serviço que traz segurança para nós, usuários”, acrescenta.

“Vai melhorar bem. É um serviço que traz segurança para nós, usuários”, destaca a estudante Sofia Sardinha, 15 | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

A empregada doméstica Silvana Nascimento, 60, também pega o ônibus para chegar até a residência onde trabalha, ali na região. Segundo ela, o alagamento incomodava. “Quando chovia, alagava toda a pista em volta da parada, muita poça. A gente se molhava algumas vezes. Além do que, vai facilitar para os ônibus, né?”, aponta a senhora. “O GDF está fazendo a coisa certa”, adianta.

“Quando chovia, alagava toda a pista em volta da parada, muita poça. A gente se molhava algumas vezes. Além do que, vai facilitar para os ônibus, né? O GDF está fazendo a coisa certa” Silvana Nascimento, 60, empregada doméstica

“A via W3 tem um fluxo gigantesco de carros e ônibus, é uma avenida fundamental para a nossa cidade. E a circulação desses veículos, a parada nos abrigos, estavam prejudicadas. Agora, vai ficar ‘no padrão de qualidade’ de novo”, afirma o coordenador do Polo Central II do programa, Alexandro César.

Na opinião da chefe de gabinete da Administração do Plano Piloto, Jeanine Woycicki, tais reformas também contribuirão para a acessibilidade de quem passa por ali. “Esse tipo de intervenção é fundamental, pois mostra o cuidado que temos que ter e zelar, ofertando à nossa população espaços seguros e com acessibilidade”, diz.

Cerca de 20 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas nos serviços executados pela Novacap | Foto: GDF Presente

W3 Sul sob intensos cuidados

A tradicional W3 Sul vem recebendo uma série de benfeitorias do GDF e já ganhou novo visual. Com investimento de R$ 21,7 milhões e geração de 800 postos de trabalho, a reforma do lado comercial da avenida contemplou a melhoria do sistema viário e do fluxo de pessoas, estacionamentos, paisagismo, etc. O projeto foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). No momento, o governo investe na execução e reforma das calçadas das quadras 700, que circundam a via. Confira outras ações do GDF Presente: